Ženske fantazirajo drugače kot moški, a včasih se najdejo skupne točke

Čeprav imajo vsi spolne fantazije, moški in ženske seveda ne razmišljajo in sanjarijo enako, včasih pa se najdejo skupne točke. Denimo, seks s tretjo osebo.

V središču pozornosti

Tretja oseba je v ženskih fantazijah najpogosteje skrivnostni neznanec, ki z njo počne, kar se mu zljubi, sledijo znane osebnosti, kot so igralci in drugi superzvezdniki, nato znane osebe, kot so prijatelji, nadrejeni, sodelavci, nemalokrat pa ženske preprosto fantazirajo o trenutnem partnerju. Ne glede na to, koga si ženske izberejo v fantaziji, jim je zelo pomembno, da so one v središču pozornosti in zvezde predstave.

Pri moških so stvari nekoliko drugačne. Bolj kot neznanke jih privlačijo konkretne osebe, naj gre za znane obraze ali pornozvezdnice, pogosto pa fantazirajo tudi o seksu s prostitutko ali nekdanjo partnerico. Strokovnjaki menijo, da seks s prostitutko v moški domišljiji predstavlja vse, česar si doma ne bi upali storiti s partnerico, zato jim predstavlja večjo sprostitev. Prav tako imajo moški večkrat občutek, da so z nekdanjo partnerico bolj uživali v spolnosti kot zdaj, saj se spominjajo samo še posteljnih radosti, ne pa več drugih obveznosti.