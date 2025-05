Ženska pričakuje, da bo imel posluh zanjo, čeprav samozavestna, si vsaka želi nežnosti

TAKO moški kot ženske imajo svoje predstave ter pričakovanja v odnosih in so razočarani, če se ne izpolnijo. Ženske so moškim pogosto uganka. Kaj iščejo in kakšne potrebe imajo?

Kavalirstvo

Ne, kavalirstvo še zdaleč ni izumrlo. Ženskam je še vedno všeč, da jim moški pridržijo vrata, pomagajo nesti težke vrečke iz trgovine ali kako drugače izkazati pozornost. Ne gre za to, da vsega ne zmorejo opraviti same ali da niso samostojne. Dejstvo je, da vrtnice bolj dišijo, če so podarjene.

Čustvena inteligenca

Moški, ki ne zna ali ne želi izkazovati čustev ali to morda počne na napačen, surov način, je v očeh ženske šibak, čeprav je običajno telesno močan. Ženska si želi moškega, ki ima posluh zanjo, tako v dobrih kot v slabih trenutkih.

Samozavest

Obstaja razlika med samozavestnim moškim, o katerem več govorijo dejanja kot besede, in nekom, ki ima napihnjen ego, v resnici pa se počuti ogroženega in tekmuje s partnerico na vsakem koraku. Samozavesten moški nima te potrebe in obvladuje svoj ego, partnerico razume in ji stoji ob strani, ni ljubosumen nanjo in na njene uspehe.