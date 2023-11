Zelišče, ki bi ga v teh mesecih morali imeti pri roki vsi, z izjemo nosečnic

V ljudskem zdravilstvu se žajbelj (Salvia officinalis) uporablja za odpravljanje prebavnih motenj, saj sprošča vetrove in blaži krče, odpravlja bruhanje in drisko, za zdravljenje vnetja žrela, dlesni in jezika, saj deluje protivnetno, razkuževalno in blaži bolečine. Pije se tudi proti znojenju ob prehladih in za ustavitev nastajanja materinega mleka po prenehanju dojenja.

