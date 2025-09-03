Zelišča v lončke, kompost na gredice: tako vrt pripravimo za hladne dni

Na zelenjavnem vrtu še vedno pobiramo pridelke, kot so paradižnik, paprika, fižol, bučke, koruza in krompir. Plodove redno obiramo, saj bomo tako spodbudili rast novih.

Čas je pravi za setev radiča, endivije in zimske solate, na primer zimske rjavke, špinače, blitve ali motovilec. Setev prezimnih sort solat ponovimo dvakrat ali trikrat – tako bomo imeli ne glede na muhasto vreme na vrtu vsaj nekaj zdravih solatnih glav. Solato je najbolje posaditi tja, kjer so prej rasle korenovke ali gomoljnice, ki razrahljajo zemljo.

Zdaj posadite maline in robide.

Česen in čebulo sadimo konec septembra ali v začetku oktobra, vendar pa si mnogi vrtičkarji radi zagotovijo seme že zdaj. Da priljubljene sorte v trgovinah ne bi pošle, se splača čim prej odpraviti po nakupih.

Zelišča (bazilika, meta, origano, timijan) presadite v lončke, te pa postavite na okenske police, lahko jih tudi posušite oziroma zamrznite za zimo. Ostanke poletnih rastlin stresite na kompost.

Mesta, kjer boste sadili novo sadno drevje, posujte s kompostom. FOTO: Macniak/Getty Images

Če je september suh, rastline še vedno zalivamo – posebej solato, radič, endivijo. Vodo potrebujejo tudi na novo posajene rastline.

V sadovnjaku pobiramo jabolka, hruške, slive in grozdje. Po obiranju z dreves po potrebi obrežite suhe ali poškodovane veje. Če imate mlajša drevesa, jih dognojite in dobro zalijte, saj potrebujejo moč pred zimo. Odpadlo sadje sproti pobirajmo, da preprečimo razvoj plesni. Za zimo se shranjujejo le zdravi sadeži s peclji. Jabolka in hruške je najbolje obirati z dreves. Če boste sadili novo sadno drevje, je zdaj pravi čas za to. Pred sajenjem mesto, kjer boste sadili, posujte s kompostom. Tudi maline in robide posadimo zdaj.

Pred setvijo in sajenjem zrahljajte tla.

Jagode na vrtu potrebujejo kompost. Če jih sadite na novo, ne pozabite na zastirko med sadikami.

Na okrasnem vrtu septembra še obrezujemo grmovnice, ki cvetijo poleti. Če želite imeti na vrtu tulipane, narcise in druge čebulnice, jih posadite na gredice. Tudi nove trajnice in okrasni grmi se sadijo septembra. Odmrle enoletnice odstranite.

Odstranjevanje plevela je septembra še vedno redno opravilo – tudi na trati. Novo trato zasejte zdaj, da se bo ukoreninila, preden nastopi mraz.

Začimbe presadimo v lončke in jih premestimo v notranjost. FOTO: Olgamiltsova/Getty Images

September je čas za zeleno gnojenje: posejte ajdo, facelijo in druge rastline, ki bodo poskrbele zanj.