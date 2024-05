Zelenjavna zloženka, ki bo postala vaše najljubše poletno kosilo

Ker vemo, da obožujete krompirjeve obroke, nam je med brskanjem po spletnih receptih zaigralo srce ob jedi, ki bi jo lahko označili za nekakšno krompirjevo »zapečenko« oziroma mešanico med musako, narastkom in koblerjem. A čeprav je videti, kot da je po vrhu slastno zapečen sir, je vsebina pekača povsem veganska.

Jed je namreč izredno lahka, kljub temu pa je avtor poskrbel za dovolj beljakovin in vlaknin, da bomo po kosilu kar nekaj časa ostali siti. Krema, ki je podobna bešamelu, je pripravljena kar iz indijskih oreščkov, ki jih prej za nekaj minut namočimo in iz njih naredimo kremno omako. Namesto mesnih komponent pa je v receptu edamame: zrna soje, ki so polna beljakovin, vlaknin in esencialnih hranil. A nič ne de, če te sestavine nimate na zalogi, brez težav se kuhanja lahko lotite tudi brez nje ali pa uporabite kar grah, mogoče bob.

Sestavine

Za bešamel

150 g indijskih oreščkov

400 ml jušne osnove

200 ml ovsenega mleka

5 žlic kvasnih kosmičev

1 žlička gorčice

sok in lupinica ene limone

ščep soli

Ostalo

1 kg krompirja

2 žlici oljčnega olja

3 čebule

4 stroki česna

konzerva fižola

200 g sesekljane listne zelenjave (špinača, pak choi ali blitva)

175 g zmrznjenih sojinih zrn (edamame)

ščep soli

Priprava