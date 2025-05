Zeleni sovražnik na pohodu: vse, kar morate vedeti o listnih ušeh

Kaj je hujšega, ko na mladih rastlinicah, ki so pokukale iz zemlje na vašem vrtičku ali iz korita na terasi, zagledate listne uši? Groza je upravičena: ti majhni škodljivci namreč v zelenjavnih, sadnih in okrasnih nasadih povzročijo veliko škode, saj sesajo rastlinske sokove in slabijo ali celo uničijo rastlino, povrhu pa lahko prenašajo viruse. Listne uši se zelo hitro razmnožujejo, prezimijo v obliki jajčec, razširjajo pa se predvsem s pomočjo vetra in se lahko pojavijo na vseh rastlinah. Prehranjujejo se z mehkimi stebli, vejami, popki in plodovi, pri čemer imajo raje nežne nove poganjke. ...