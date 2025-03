Zeleni kras uspešno sodeluje s sosedi

RRA Zeleni kras v sodelovanju s partnerskimi organizacijami iz destinacije Zeleni kras ter Društvom turističnih novinarjev (DTN) Slovenije v četrtek, 27. marca, organizira tradicionalno, tretjo po vrsti, čezmejno borzo lokalnih ponudnikov Zeleni kras 2025. Glavni namen dogodka sta predstavitev ponudbe turističnega sektorja ter mreženje med ponudniki iz destinacije Zeleni kras in sosednjih regij.

Letos bodo nadgradili dogodek z udeležbo poslovne turistične javnosti, in sicer s 25 predstavniki turističnih agencij in novinarjev iz tujine ter 15 turističnimi novinarji iz Slovenije. Vsi lokalni ponudniki turističnih storitev bodo imeli na razpolago svoj promocijski pult, na katerem bodo lahko predstavili ponudbo in storitve, s katerimi se ukvarjajo. Za ponudnike bosta potekali dve brezplačni delavnici, še prej pa bo potekal strokovni del. Dogajalo se bo v prostorih Doma na Vidmu v Ilirski Bistrici, Gregorčičeva cesta 2, Ilirska Bistrica.

Marjana Grčman, predsednica DTN, pravi, da je »borza lokalnih ponudnikov v Ilirski Bistrici dokaz, da je turistični prostor, ki se je že pred časom odprl s padcem meje, lahko dobra poslovna priložnost tako za turistične ponudnike, kmete kot tudi za predstavnike malega gospodarstva. Meja naj bo le še zgodovinski spomin, čas je za ustvarjanje novih zgodb.«