Že zdaj poskrbimo za lepo trato

Temperature so še vedno nizke, a prihaja pomlad in čas, ko bomo vse pogosteje uživali na vrtu. Če že odštevate dneve do druženj s prijatelji in družino ali do sproščenih večerov ob sončnem zahodu na domači zelenici, jo začnite pripravljati na toplejše dneve. Tu je nekaj malenkosti, ki jih morate postoriti, da bo lepa in bujna.

Pozimi se na trati hitro naberejo listje, veje in ostanki rastlin, ki jih je treba pred obdobjem bujne rasti odstraniti. Začnite z nežnim čiščenjem: trato pograbite in odstranite veje, da bo tako dobila več svetlobe in zraka. Čeprav se na prvi pogled morda ne zdi, da bi lahko povzročalo težave, lahko odpadlo listje in drug organski material zadušita travo ali povzročita nastanek bolezni ter pojav glivičnih in drugih okužb, še posebno kadar so vlažni.

Odstranite plevel

Plevel je neizogiben del vrtov in zelenic, vendar lahko njegovo rast preprečite brez uporabe močnih in naravi ter zdravju škodljivih herbicidov. Še preden se preveč razširi, ga izpulite ročno ali uporabite katero od naravnih sredstev za njegovo zatiranje. Z majhnimi koraki boste sčasoma preoblikovali trato v zdravo in trpežno zeleno površino.

Z majhnimi koraki boste sčasoma preoblikovali trato v zdravo in trpežno zeleno površino.

Če menite, da bi morali na določenih predelih posejati nova semena, še malo počakajte. Čas za sejanje je od marca do maja, ko se temperature gibljejo med 10 in 20 stopinj Celzija. Takšni pogoji omogočajo, da trava hitro vzklije in zraste pred poletno vročino.

Plevel populimo, trato pa pograbimo, da bo dobila več svetlobe in zraka. FOTO: Valeriy_g/Getty Images

Kadar nastopi sušno obdobje, je trato dobro zalivati tudi pozimi, a le, če temperature ne padejo pod 10 Celzijevih stopinj. Sušna obdobja namreč oslabijo odpornost in zavirajo rast trave. Ta sicer načeloma res dobro prenaša sušo, če pa opažate, da izgublja živahno zeleno barvo, je čas za zalivanje. Priporočljivejše kot pogostejše in manj intenzivno je redkejše in izdatnejše zalivanje. To namreč spodbuja močan koreninski sistem in veča odpornost proti suši.

Čas za prvo košnjo Ko trava zraste od osem do deset centimetrov in so temperature konstantno nad desetimi stopinjami Celzija, nastopi čas za prvo košnjo. V Sloveniji je to običajno marca ali aprila, odvisno od vremena. Dobro je upoštevati nekaj pravil: travo skrajšajte le za eno tretjino njene višine, na približno od pet do sedem centimetrov, da ne bi oslabili korenin. Rezilo kosilnice naj bo ostro. Kosite vedno v suhem vremenu.

Ne hodite po njej

Ko je trata v zimskem mirovanju, se izogibajte pretirani hoji ali igranju na njej. Pogosta hoja po zimski trati povzroči zbitost tal, tudi najodpornejše bilke pa bodo oslabele, če po njej ves čas hodite po isti poti. Zadrževanju se velikokrat ni mogoče popolnoma izogniti, saj je kljub nizkim temperaturam prijetno uživati na svežem zraku, a če želite spomladi bujno zelenico, nikar ne pretiravajte.