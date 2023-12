Zavijte dovolj sarm, naslednji dan so še boljše

Ne pozabite si te dni na nakupovalni listek napisati treh besed: »Kisla zeljnata glava.« Ta vam bo prav prišla v prvih dneh prihodnjega leta, ki so po tradiciji rezervirani za sarme. Da bo priprava te jedi stekla bolj gladko, smo zbrali tri nasvete, ki jih gre upoštevati, ko se doma lotimo kuhanja novoletnih sarm.

Izberite pravo zeljnato glavo

Kakšna glava kislega zelja je prava? Tista, katere okus in kislina najbolj ustrezata vašemu okusu. Tu ni pravil, a nam se zdi, da so zeljnate glave, ki jih kupimo na lokalni tržnici ali pri kmetu v bližini, praviloma najboljše.

Izberemo tisto zeljnato glavo, katere kislost ustreza našemu okusu.

Če so zeljni listi bolj tanki, jih odstranjujte počasi in pazljivo, saj se rado zgodi, da se trgajo, med kuhanjem pa nadev zelo rad odtava po omaki. Če pa smo izbrali glavo, ki ima močnejše sredinske listne žile, te odrežemo in prihranimo. Skupaj z listi, ki nam ostanejo, potem ko porabimo ves nadev, tudi sredinske listne žile razrežemo na tanke rezance in z njimi pokrijemo dno lonca, v katerem na nizkem ognju kuhamo sarme.

Letošnja novost na adventnih stojnicah: sarma burek FOTO: Špela Ankele

Ne pretiravajte z nadevom

Nadeva v sarmah mora biti ravno prav in največkrat je tako, da v en zeljnati list ovijemo za eno žlico nadeva. Predlagamo tudi, da nadev oblikujemo v zmerno debel svaljek, po dolžini in debelini podoben čevapčiču – tako bodo naše sarme enakomerne, pa tudi vse se bodo skuhale v približno enakem času.

Ključna omaka

Kot pri mnogih jedeh je tudi pri sarmah ključna omaka. Najbolj enostavno jo pripravimo tako, da na malo maščobe zarumenimo čebulo, po želji dodamo strok ali dva strtega česna, nato pa zalijemo s pasiranim paradižnikom in dodamo še vodo. Omake naj bo toliko, da sega do roba sarm, ki smo jih lepo razporedili v lonec ali pekač, če pač to jed pripravljamo v pečici.

Drugačna iz Zagreba: lahko jo jemo samo z žlico! FOTO: Špela Ankele

Za konec še nekaj zanimivosti: na adventnih tržnicah v Zagrebu je bila lani pravi hit malo drugačna sarma. Na stojnici zadrske ekipe Picnic jo pripravljajo tudi letos, je pa to telečji ragu s kislim zeljem in rahlo krompirjevo peno, dopolnjen z nekaj kapljicami peteršiljevega olja in posut z dimljeno sladko papriko. Takšno sarmo lahko jemo kar z žlico, saj noža ne potrebujemo. Letos pa v Zagrebu, na stojnici rastlinske prehrambne verige Beg, kraljuje še ena zanimiva sarma, in sicer takšna, ki je po videzu podobna bureku, kajti v večji list kislega zelja je ovit rastlinski nadev.