Zavetišče na Gozdu, to je izlet, ki je lep popoldanski potep (FOTO)

Kriška gora je zanimiv vrh v Kamniško-Savinjskih Alpah. Njeno pobočje je naravnost v smeri od zahoda proti vzhodu. Iz Tržiča se strmo dvigne nad dolino Tržiške Bistrice vse tja do višine kakih 1500 metrov. Na tej višini se greben gore poravna in kar nekaj kilometrov vodi proti vzhodu, proti piramidi Storžiča. Na koncu grebena se dvigne do 1715 metrov visokega Tolstega vrha, ki je najvišji vrh Kriške gore.

Po uri in pol hoje se povzpnemo do vrha.

Na polovici pobočja se strmina poravna v precej veliko uravnavo, na kateri stoji vas Gozd, obdana s travniki in gozdovi. Precejšen del obiskovalcev se od tu odpravi na vrh. Lahko pa sta vas in Zavetišče v Gozdu tudi samostojen cilj našega izleta.

Pod Kriško goro

Tako rekoč vseskozi hodimo po gozdu.

Do koče na višini 893 metrov vodi več poti. Začnemo lahko v vasi Križe, po kateri gora nosi svoje ime, v vasi Vetrno nekoliko višje v pobočju ali na Golniku, kjer se sprehodimo mimo bolnišnice. V vsakem primeru moramo premagati kakih 400 višinskih metrov, praktično ves čas po gozdu. Do zavetišča vodijo planinske poti, v času daljših deževij pa je morda bolje, da se sprehodimo kar po asfaltirani cesti, ki vodi vzporedno po pobočju. V vsakem primeru potrebujemo uro in pol, da se povzpnemo do našega cilja. Tam nas pričaka precej velika ravnina, ki se vleče vzporedno ob pobočju, vzletišče jadralnih padalcev, nekaj hiš vasice in pa Zavetišče v Gozdu, ki ga upravlja Planinsko društvo Križe. Odprto je ob sobotah, nedeljah in praznikih.

Izlet do Zavetišča v Gozdu je lep popoldanski potep, saj nam vzame približno polovico dneva, ki ga preživimo v naravi. Z razglednih točk se odpre pogled na širno ravnino globoko spodaj pod pobočji Kamniško-Savinjskih Alp.