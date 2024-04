Zato bi morali hren uživati tudi po veliki noči

Hren je ena od zapovedanih sestavin velikonočne pojedine, zaradi izjemnega okusa, seveda, ker pa blagodejno vpliva na naš organizem, bi ga veljalo uživati vse leto. Čeprav res najbolj tekne zgodaj spomladi, je nekoč veljalo, da ga uživamo v mesecih, ki imajo v imenu črko r, torej od jeseni do konca pomladi. Če ni pri roki svežega, uživamo predelanega v omake, predvsem s smetano in jabolki. Iz rokava namreč lahko stresemo nekaj razlogov, kulinaričnih in zdravstvenih, zakaj bi morali hren uživati še po veliki noči. S svojim posebnim in izrazitim okusom izboljša številne jedi, v prvi vrsti ga dodajamo k mesnim in drugim narezkom, prilega pa se tudi k toplim jedem. Svež nariban hren potresemo po pomladni kremni juhi iz krompirja in druge zelenjave, z njim izostrimo rižote in omake, omako iz hrena in smetane vmešamo v pire krompir. Lahko ga dodamo že med pripravo jedi, a ga nikoli ne kuhamo, temveč segrevamo le do vretja v juhi ali topli prilogi.

Zaveznik zdravja

Preostali razlogi so bolj koristne narave, hren je namreč velik zaveznik našega zdravja. Spomladi je najpomembneje, da okrepimo svoj imunski sistem, in hren je kot nalašč za to, saj med drugim vsebuje vitamin C (dvakrat več kot limona) in vitamine skupine B, kalij, kalcij, magnezij, železo in fosfor. Odličen je v boju proti prehladom in zamašenemu nosu, uporabimo ga za kuro spomladanskega čiščenja organizma. A pozor, uživajmo ga v zmernih količinah, sicer lahko povzroči pekoč občutek v želodcu ali celo slabost!

...

Tako omilimo pekočino

V kulinariki uporabljamo predvsem bledo rumene ali sivkaste korenine z umazano belim mesom, čeprav je užitno tudi mlado listje in celo cvetovi. Zanimivo je, da koren, preden ga začnemo ribati, tako rekoč nima vonja in niti ne ostrine. V oči nažene solze šele, ko ga začnemo ribati ali strgati. Kdor ima občutljive oči, naj ga riba na prostem, kjer bo ostrina prej izzvenela. Če hočemo omiliti pekočino, naribanega za nekaj časa postavimo v zamrzovalnik, pomaga tudi, če ga rahlo posolimo in premešamo.

...

