Zares hitro pripravljena špinačna lazanja, za katero boste odšteli manj kot 5 evrov

Bi si mislili, da so znali lazanjo pripraviti že v 13. stoletju? Tudi mi smo bili presenečeni nad letnico izvora tega priljubljenega italijanskega recepta. Zanimivo pa je tudi dejstvo, da je lazanja svoje ime dobila po posodi, v kateri so jo pripravljali, ta pa naj bi izvirala iz Grčije. Kako tesno v sorodu sta grška musaka in lazanja, sicer danes ne bomo razpravljali, bomo pa pripravili slednjo, a na prav poseben način.

Klasična lazanja sestoji iz nivojev bolonjske omake, bešamela in testenin. Tokrat pa jo bomo pripravili brez mesa, a kljub temu poskrbeli, da bo odličnega okusa. Brez bešamela seveda ne bo šlo, namesto bolonjske omake pa bomo za polnilo uporabili mlado špinačo. Končni rezultat bo izjemno kremast, priprava pa zelo preprosta. Pravzaprav bo špinačna lazanja nared veliko hitreje kot mesna, saj omaka zahteva manj časa od bolonjske.

Spodnji recept je pripravila britanska vplivnica, ki ustvarja profil Dishes by Daisy, znana pa je predvsem po svojih izvirnih jedeh iz le nekaj sestavin, za katere ni treba odšteti veliko denarja. Pravzaprav naj bi si jih lahko privoščili za le funt na porcijo. Takšno lazanjo naj bi tako lahko pripravili za le štiri funte, kar bi pri nas znašalo približno 5 evrov.

Sestavine

2 žlici masla

2 žlici moke

600 ml mleka

50 g ribanega sira

sol in poper

žlica gorčice

200 g špinače

testenine za lazanjo

mocarela

Priprava