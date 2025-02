Zanimiva stvaritev: električni drugi lynk

Lynk&Co je znamka, ki si jo je kitajski lastnik Geely pred leti zamislil v sodelovanju s svojo švedsko enoto Volvo. Avtomobile so nameravali tržiti drugače, predvsem z mesečno naročnino, niti ne nakupom. A tisto ni šlo, tako da prvi model lynk&co 01 vendarle tudi na povsem običajen način prodajajo tudi pri nas. Temu priključnemu hibridu se zdaj pridružuje lynk&co 02, ki je popolnoma električen. Drugi lynk je bil enkrat že pripravljen, in sicer na bencinski (hibridni) pogon, a tisti ni pripeljal do Evrope. Zdaj je model pripravljen povsem na novo, prodaja se na več trgih stare celi...