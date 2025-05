Zakon brez seksa

Seks je pomemben za telesno in duševno zdravje, za srečo, očitno pa tudi za (ne)zvestobo v zvezi. Zadnje raziskave spletnih platform za zmenke namreč kažejo, da tretjina Američanov v zakonu ne seksa več, v Aziji in Evropi pa s partnerjem ali zakoncem ne seksa med 10 do 15 odstotki ljudi.

Mnogi si zato posteljno potešitev poiščejo drugje. Veliko ljudi si manko seksa nadomesti kar s spletnimi vsebinami, še kaže raziskava, saj je to najpreprostejše, najdostopnejše in najmanj tvegano. Najpogumnejši pa se odločijo za skok čez plot v živo.