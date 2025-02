Zakaj so prepogljivi telefoni vse bolj priljubljeni med uporabniki

Uporabniki jih cenijo, ker prinašajo večopravilnost na višjo raven, saj omogočajo hkratno uporabo več aplikacij, boljšo izkušnjo gledanja vsebin in inovativne načine interakcije ter izboljšane funkcije UI. Poleg praktičnosti ponujajo tudi atraktiven in futurističen dizajn, ki izstopa in pritegne pozornost. Med vodilnimi na tem področju sta Samsung modela Galaxy Z Flip6 in Galaxy Z Fold6, ki s svojimi naprednimi funkcijami in integracijo umetne inteligence postavljata nove standarde v industriji.

Galaxy Z Flip6: kompaktnost in eleganca

Galaxy Z Flip6 izstopa s svojo kompaktno in elegantno zasnovo, ki omogoča, da se telefon zloži v priročno velikost, hkrati pa ohranja zmogljivosti vrhunskega pametnega telefona. Eden njegovih najbolj prepoznavnih elementov je zunanji zaslon FlexWindow, ki ponuja še večjo uporabnost, saj omogoča hiter dostop do obvestil, upravljanje glasbe, odgovarjanje na sporočila in celo zajemanje selfijev z glavno kamero, vse to brez odpiranja telefona. Zunanji zaslon FlexWindow je prilagodljiv, saj uporabnikom omogoča personalizacijo z različnimi pripomočki, ozadji in interaktivnimi funkcijami, kar še dodatno izboljša uporabniško izkušnjo. Zaradi svoje intuitivne narave omogoča hitrejše in enostavnejše upravljanje telefona na poti, kar ga naredi izjemno priljubljenega med uporabniki, ki cenijo učinkovitost in slog v enem.

FOTO: Samsung

Integracija Galaxy AI prinaša v Galaxy Z Flip6 številne uporabniške prednosti. Funkcija sprotni prevod omogoča sprotno prevajanje besedila, kar je izjemno uporabno pri potovanjih ali komunikaciji v tujih jezikih. Poleg tega funkcija pomoč pri fotografiranju pomaga pri zajemanju popolnih fotografij z analizo prizora in predlaganjem najboljših nastavitev kamere. Uporabniki lahko tudi izkoristijo UI za ustvarjanje umetniških del iz preprostih skic ali za pretvorbo selfijev v različne umetniške sloge, kar dodaja zabaven in kreativen element uporabi telefona.

Galaxy Z Fold6: moč in produktivnost

Galaxy Z Fold6 je vrhunec Samsung tehnologije prepogljivih telefonov. Glavni zaslon, ki meri 19,3 centimetra (7,6 palca) in se raztegne v velikost tablice, ponuja izjemno vizualno izkušnjo, idealno za gledanje videoposnetkov, igranje mobilnih iger ali produktivno delo. Kljub svoji velikosti je telefon lahek in enostaven za prenašanje, kar ga naredi privlačnega za uporabnike, ki želijo združiti funkcionalnost telefona in tablice v eni napravi.

Galaxy AI v tem modelu prinaša napredne funkcije, kot je pomoč za klepet, ki pomaga pri pisanju sporočil v ustreznem tonu, ter pomoč za zapiske v aplikaciji Notes, ki omogoča povzemanje in ustvarjanje prepisov dolgih pogovorov. Funkcija prevod prekrivnih besedil v PDF-jih pa omogoča prevajanje besedila v datotekah PDF, slikah in grafih, kar je izjemno uporabno za poslovne uporabnike. Poleg tega funkcija od skice do slike omogoča pretvorbo preprostih risb v realistične slike, kar je koristno za oblikovalce in ustvarjalce vsebin.

FOTO: Samsung

Zakaj so prepogljivi telefoni tako priljubljeni

Priljubljenost prepogljivih telefonov izhaja iz njihove sposobnosti, da združujejo več funkcij v eni napravi. Uporabniki cenijo prilagodljivost, ki jo ponuja možnost preklapljanja med kompaktnim telefonom in večjim zaslonom, odvisno od potreb. To je še posebej uporabno za tiste, ki želijo večopravilnost na poti, ne da bi morali nositi več naprav.

Poleg tega integracija umetne inteligence izboljšuje uporabniško izkušnjo z zagotavljanjem pametnih funkcij, ki olajšajo vsakodnevna opravila. Funkcije, kot so sprotno prevajanje, pomoč pri pisanju sporočil in napredne možnosti fotografiranja, dodajajo vrednost in naredijo naprave bolj intuitivne za uporabo.

Estetsko gledano prepogljivi telefoni ponujajo svež in futurističen dizajn, ki pritegne pozornost. Njihova inovativna zasnova in napredne funkcije pa ustvarjajo občutek prestiža in tehnološke naprednosti, kar je za mnoge uporabnike privlačno.

FOTO: Samsung

Funkcije UI, ki vas bodo navdušile

Prepogljiva telefona Galaxy Z Flip6 in Galaxy Z Fold6 prinašata številne inovativne funkcije, ki izboljšujejo uporabniško izkušnjo. Ena izmed izstopajočih funkcij pri modelu Galaxy Z Flip6 je prepogljivi način FlexMode, ki omogoča, da telefon delno prepognete in ga postavite na ravno površino, kar je idealno za videoklice ali gledanje vsebin brez uporabe rok.

Galaxy Z Fold6 pa ponuja izjemno večopravilnost z velikim notranjim zaslonom, ki se raztegne v velikost tablice. Ta zaslon je idealen za hkratno uporabo več aplikacij, kar povečuje produktivnost. Na primer, lahko brskate po spletu, medtem ko pišete e-pošto, ali gledate video, medtem ko klepetate s prijatelji. Poleg tega Galaxy Z Fold6 podpira uporabo pisala S Pen, kar omogoča natančno pisanje, risanje ali urejanje dokumentov neposredno na zaslonu.

Oba modela vključujeta napredne funkcije umetne inteligence, ki izboljšujejo vsakodnevno uporabo. Funkcija tolmač omogoča sprotno prevajanje pogovorov v dveh jezikih, kar je izjemno uporabno pri komunikaciji s tujci ali na potovanjih. Pomoč za pisanje pa omogoča pošiljanje sporočil neposredno z zunanjega zaslona, pri čemer UI predlaga ustrezne odgovore glede na kontekst pogovora.

Za prilagoditev videza telefona svojim željam lahko uporabniki izbirajo med različnimi barvami in temami za zunanji zaslon, kar omogoča personalizacijo naprave. Galaxy Z Flip6 in Galaxy Z Fold6 tako združujeta inovativno zasnovo, napredne funkcije in prilagodljivost, kar uporabnikom omogoča edinstveno in prilagojeno mobilno izkušnjo.

Nova prihodnost Prepogljivi telefoni, kot sta Galaxy Z Flip6 in Galaxy Z Fold6, so prihodnost mobilne tehnologije. Njihova sposobnost prilagajanja različnim potrebam uporabnikov, skupaj z integracijo naprednih funkcij UI, ponuja edinstveno in izboljšano uporabniško izkušnjo. Z združevanjem inovativnega dizajna, večopravilnosti in pametnih funkcij so nepogrešljiv pripomoček za sodobnega uporabnika, ki išče funkcionalnost in udobno uporabnost v eni napravi.

Naročnik oglasne vsebine je Samsung