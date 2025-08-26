ČUSTVA

Zakaj se je treba jeziti ali deset pozitivnih učinkov jeze

Jeza je čustvo, ki običajno nosi negativen prizvok, vendar ni vedno takšna in včasih jo je treba sprejeti ter izraziti na pravilen način.
Fotografija: FOTO: Shutterstock
Odpri galerijo
FOTO: Shutterstock

M. Fl.
26.08.2025 ob 18:00
M. Fl.
26.08.2025 ob 18:00

Poslušajte

Čas branja: 4:14 min.

Negativen prizvok jeze je lahko povezan z družbenimi, kulturnimi in verskimi razlogi ter s pogosto destruktivnimi oblikami izražanja tega čustva, kot so zastraševanje, agresija in nasilje.

Kljub temu številni znanstveniki in strokovnjaki za duševno zdravje menijo, da ima jeza številne pozitivne plati in je, kadar je seveda primerno izražena, lahko celo koristna.

S tem se strinja psiholog Moshe Ratson, ki je za Psychology Today izpostavil nekatere pozitivne učinke jeze.

Varuje nas

Jeza je ustvarjena z namenom, da nas zaščiti pred sovražniki ali nevarnostmi. Spodbuja, da smo pozorni na grožnje in izostri našo pozornost.

Ko smo ogroženi ali napadeni, se aktivira jeza, ki nas prisili, da v prid obrambe hitro in odločno ukrepamo.

Krepi nas

Za razliko od strahu, ki temelji na občutku nemoči, nam jeza daje občutek nadzora.

Ljudje, ki svojo jezo doživljajo in pravilno izražajo, lažje zadovoljijo svoje potrebe in upravljajo svojo usodo kot tisti, ki jo potlačijo.

FOTO: Maksim Kamyshanskii/Gettyimages
FOTO: Maksim Kamyshanskii/Gettyimages

Pomirja

Pri doživljanju čustvenih stisk jeza motivira k ukrepanju.

Prav tako pomaga pri spopadanju s stresom, saj se po njeni zaslugi sprostita telo in duša.

Opozarja na krivico

Jeza se pojavi, kadar so nam odvzete pravice, smo izpostavljeni žaljivkam, pomanjkanju spoštovanja, manipulaciji, izkoriščanju ali krivici.

Nakazuje, da nekaj ni v redu in da se je nekomu zgodila krivica.

Spodbuja k uresničevanju ciljev

Jeza nas motivira, da sledimo željam, saj se aktivira, kadar ne dobimo tega, kar si želimo, in kaže, da smo se oddaljili od svojih ciljev.

Daje nam energijo in nas spodbuja k dejanjem, s katerimi poskušamo uresničiti načrte.

 FOTO: Gettyimages
 FOTO: Gettyimages

Varuje vrednote

Jeza se aktivira, kadar naše vrednote niso v skladu z obstoječimi okoliščinami, in nas naredi bolj odločne glede tega, za kar se zavzemamo.

Spodbuja nas, da ukrepamo, da bi zadeve spremenili in jih uskladili z lastnimi vrednotami.

Gradi optimizem

Presenetljivo, toda jeza lahko prinese občutek optimizma. Spodbuja nas, da se osredotočimo na tisto, kar želimo doseči, in ne zgolj na škodo ali krivico, ki smo jo doživeli.

Mehanizem jeze je usmerjen k tistemu, kar je možno doseči, in ne k nemogočemu zato nas navdaja z občutkom, da lahko spremenimo situacijo.

Usmerja nas k izboljšanju sebe

Zaradi jeze lahko postanemo boljši, saj nam omogoča vpogled v lastne napake in pomanjkljivosti.

Če jo izražamo na konstruktiven način, lahko vodi do samoizboljšanja. Ko vemo, kaj nas jezi, smo lahko pozorni na sprožilce in izboljšamo svoja dejanja ter čustvene odzive.

FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages

Krepi čustveno inteligenco

Čustveno inteligentne osebe se ne upirajo jezi. Namesto tega jo uporabljajo za izboljšanje svojega duševnega zdravja.

Posledično so čustveno odpornejše in so njihovi odzivi bolj prilagodljivi, premišljeni ter primerni situaciji.

Omili občutke bolečine

V svoji surovi obliki nas jeza pogosto zaščiti pred še bolj bolečimi občutki. Ko si dovolimo konstruktivno občutiti in izraziti jezo, lahko začnemo globlje raziskovati svojo notranjost ter bolje predelamo čustva, kot so žalost, sram, razočaranje ali občutek zavrnitve.

FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages

Še za konec

Čeprav je jeza pogosto napačno razumljena in označena kot negativna, je izjemno koristno čustvo. Primerno izražena nas lahko zaščiti, okrepi, motivira, pripomore k večji jasnosti in celo izboljša našo samopodobo ter duševno zdravje.

Namesto da bi jezo zatirali, bi se torej morali naučiti, kako jo varno in konstruktivno izražati: za boljše odnose, večjo notranjo moč in bolj usklajeno življenje.

Preberite še:

 

Plasti avre. To je vse, kar morate vedeti o njih
Ko je avra šibka, se lahko počutite izčrpane, depresivne in tesnobne, občutljivi ste za bolezni. Če zares skrbimo zase, bo poskrbljeno tudi za našo avro.

 

Zaradi svojih misli lahko zbolimo, zato bodite pozorni
Dokopati se moramo do temeljnega vzroka bolezni in se vprašati, zakaj nas muči ta težava. Kronične bolezni so priložnost za spremembo življenjskega sloga in miselnosti.

 

Sprememba se začne pri vas, pripravite se na konkretne preobrate
Če živiš zadovoljno, bo vse v tvojem energijskem polju dobro in urejeno. Kritična masa lahko počasi prinese konkretne preobrate.

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

jeza čustva odnosi psihologija

Priporočamo

Predlog gradbenega zakona: se bo črna gradnja bolj izplačala kot zakonita?!
Arso v naslednjih dneh napoveduje nevihte in močan veter: poglejte, kdaj bo najhuje
Bivšo poslanko šokiralo nebo nad Metliko: »Zmerjajo nas z norci in teoretiki zarote!«
Nesreča na Drenikovi ulici v Ljubljani: šlo naj bi za motorista, opažen tudi rešilec (FOTO)

Predstavitvene informacije

 
Promo

Eno ključnih vprašanj sodobnega časa: »​Prvič sem v taki situaciji«

 
Promo Photo

Bakerjeva cista: kako se spopasti z bolečinami pod kolenom

 
Promo

Sladka specialiteta, ki sladokusce navdušuje že sto let

 
Promo

Dve izjemni septembrski glasbeni doživetji

 
Promo

Kranj v znamenju kolesarske evforije: Tour de France prihaja v Slovenijo!

 
Promo

Na Triglav teku tudi zgodba dekleta, ki po raku premaguje 10 km traso

 
Promo

Kako do zdravih domačih citrusov: nasveti za bujno rast in bogate plodove

 
Promo

Občutno ceneje: Ta trgovec niža cene hrane

Komentarji:

Priporočamo

Predlog gradbenega zakona: se bo črna gradnja bolj izplačala kot zakonita?!
Arso v naslednjih dneh napoveduje nevihte in močan veter: poglejte, kdaj bo najhuje
Bivšo poslanko šokiralo nebo nad Metliko: »Zmerjajo nas z norci in teoretiki zarote!«
Nesreča na Drenikovi ulici v Ljubljani: šlo naj bi za motorista, opažen tudi rešilec (FOTO)

Izbrano za vas

 
Promo

Kranj v znamenju kolesarske evforije: Tour de France prihaja v Slovenijo!

 
Promo

Na Triglav teku tudi zgodba dekleta, ki po raku premaguje 10 km traso

 
Promo

Kako do zdravih domačih citrusov: nasveti za bujno rast in bogate plodove

 
Promo

Občutno ceneje: Ta trgovec niža cene hrane

Predstavitvene informacije

 
Promo

Eno ključnih vprašanj sodobnega časa: »​Prvič sem v taki situaciji«

 
Promo Photo

Bakerjeva cista: kako se spopasti z bolečinami pod kolenom

 
Promo

Sladka specialiteta, ki sladokusce navdušuje že sto let

 
Promo

Dve izjemni septembrski glasbeni doživetji

 
Promo

Kranj v znamenju kolesarske evforije: Tour de France prihaja v Slovenijo!

 
Promo

Na Triglav teku tudi zgodba dekleta, ki po raku premaguje 10 km traso

 
Promo

Kako do zdravih domačih citrusov: nasveti za bujno rast in bogate plodove

 
Promo

Občutno ceneje: Ta trgovec niža cene hrane

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.