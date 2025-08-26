Zakaj se je treba jeziti ali deset pozitivnih učinkov jeze

Negativen prizvok jeze je lahko povezan z družbenimi, kulturnimi in verskimi razlogi ter s pogosto destruktivnimi oblikami izražanja tega čustva, kot so zastraševanje, agresija in nasilje.

Kljub temu številni znanstveniki in strokovnjaki za duševno zdravje menijo, da ima jeza številne pozitivne plati in je, kadar je seveda primerno izražena, lahko celo koristna.

S tem se strinja psiholog Moshe Ratson, ki je za Psychology Today izpostavil nekatere pozitivne učinke jeze.

Varuje nas

Jeza je ustvarjena z namenom, da nas zaščiti pred sovražniki ali nevarnostmi. Spodbuja, da smo pozorni na grožnje in izostri našo pozornost.

Ko smo ogroženi ali napadeni, se aktivira jeza, ki nas prisili, da v prid obrambe hitro in odločno ukrepamo.

Krepi nas

Za razliko od strahu, ki temelji na občutku nemoči, nam jeza daje občutek nadzora.

Ljudje, ki svojo jezo doživljajo in pravilno izražajo, lažje zadovoljijo svoje potrebe in upravljajo svojo usodo kot tisti, ki jo potlačijo.

Pomirja

Pri doživljanju čustvenih stisk jeza motivira k ukrepanju.

Prav tako pomaga pri spopadanju s stresom, saj se po njeni zaslugi sprostita telo in duša.

Opozarja na krivico

Jeza se pojavi, kadar so nam odvzete pravice, smo izpostavljeni žaljivkam, pomanjkanju spoštovanja, manipulaciji, izkoriščanju ali krivici.

Nakazuje, da nekaj ni v redu in da se je nekomu zgodila krivica.

Spodbuja k uresničevanju ciljev

Jeza nas motivira, da sledimo željam, saj se aktivira, kadar ne dobimo tega, kar si želimo, in kaže, da smo se oddaljili od svojih ciljev.

Daje nam energijo in nas spodbuja k dejanjem, s katerimi poskušamo uresničiti načrte.

Varuje vrednote

Jeza se aktivira, kadar naše vrednote niso v skladu z obstoječimi okoliščinami, in nas naredi bolj odločne glede tega, za kar se zavzemamo.

Spodbuja nas, da ukrepamo, da bi zadeve spremenili in jih uskladili z lastnimi vrednotami.

Gradi optimizem

Presenetljivo, toda jeza lahko prinese občutek optimizma. Spodbuja nas, da se osredotočimo na tisto, kar želimo doseči, in ne zgolj na škodo ali krivico, ki smo jo doživeli.

Mehanizem jeze je usmerjen k tistemu, kar je možno doseči, in ne k nemogočemu zato nas navdaja z občutkom, da lahko spremenimo situacijo.

Usmerja nas k izboljšanju sebe

Zaradi jeze lahko postanemo boljši, saj nam omogoča vpogled v lastne napake in pomanjkljivosti.

Če jo izražamo na konstruktiven način, lahko vodi do samoizboljšanja. Ko vemo, kaj nas jezi, smo lahko pozorni na sprožilce in izboljšamo svoja dejanja ter čustvene odzive.

Krepi čustveno inteligenco

Čustveno inteligentne osebe se ne upirajo jezi. Namesto tega jo uporabljajo za izboljšanje svojega duševnega zdravja.

Posledično so čustveno odpornejše in so njihovi odzivi bolj prilagodljivi, premišljeni ter primerni situaciji.

Omili občutke bolečine

V svoji surovi obliki nas jeza pogosto zaščiti pred še bolj bolečimi občutki. Ko si dovolimo konstruktivno občutiti in izraziti jezo, lahko začnemo globlje raziskovati svojo notranjost ter bolje predelamo čustva, kot so žalost, sram, razočaranje ali občutek zavrnitve.

Še za konec

Čeprav je jeza pogosto napačno razumljena in označena kot negativna, je izjemno koristno čustvo. Primerno izražena nas lahko zaščiti, okrepi, motivira, pripomore k večji jasnosti in celo izboljša našo samopodobo ter duševno zdravje.

Namesto da bi jezo zatirali, bi se torej morali naučiti, kako jo varno in konstruktivno izražati: za boljše odnose, večjo notranjo moč in bolj usklajeno življenje.