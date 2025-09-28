Zakaj nikoli nikogar ne smete prositi za ljubezen

Kajti če ste primorani prositi za ljubezen, ste v slabi zvezi. Poglejte torej deset odgovorov na vprašanje, zakaj nihče ne bi smel prositi zanjo.

Ker človek, s katerim ste, morda še ni pripravljen na zvezo

Če vam partner ne izkazuje ljubezni, je to morda znak, da še ni pripravljen na zvezo, kakršno pričakujete. Ne glede na to, kako vaše spoznanje boli, nikogar ne morete prisiliti, da bi čutil drugače, kot čuti, ali da bi čutil enako kot vi.

Raje ne izgubljajte časa in energije za človeka, ki se zaradi vas ne bo spremenil. Poiščite takšnega, ki bo pripravljen na intimno zvezo ter vam s svojim oklevanjem in čustveno hladnostjo ne bo vedno znova zadajal čustvenih ran.

Ker lahko najdete nekoga, ki bo počel stvari, ki jih vaš partner noče

Če vam partner s čustvenega vidika ne zagotavlja stvari, ki jih v razmerju pričakujete, to ni vaša krivda in ne prosite ga, naj počne nekaj, česar v resnici noče početi.

Dejstvo namreč je, da lahko najdete nekoga, ki vam bo zares predan in vam bo stvari, ki jih pogrešate, zagotavljal spontano, brez vašega moledovanja.

Ker je nemogoče nekoga prepričati, naj vas ljubi

Je že tako, da ni mogoče nekoga prepričati v ljubezen, če te ne čuti. In če vas ne ljubi zdaj, vas najverjetneje nikoli ne bo. Žal.

Ker vas ne ceni

Če morate partnerja prositi za ljubezen, vas ne spoštuje in ne ceni, skratka, si vas ne zasluži. Še enkrat: škoda je izgubljati čas in ljubezen usmerjati v nekoga, ki je ni vreden.

V življenju nikoli ne bi smeli drugega prositi, naj z vami lepo ravna. Raje prihranite energijo za osebo, ki vam bo sama od sebe izkazovala na­klonjenost.

FOTO: Gettyimages

Ker tako ne morete spoznati prave osebe

Če v nekoga, ki vas ne ljubi, vlagate preveč časa in energije, morda izgubljate priložnosti, da bi spoznali nekoga, ki bi vam čustva vračal.

Zagotovo je nekje človek, ki vas bo oboževal in vam ga ne bo treba prositi za ljubezen. A če preveč pozornosti namenj­ate osebi, ki vam čustev ne vrača, boste le težko spoznali pravo ljubezen.

Ker ste za nekoga popolni, a ta nekdo ni tisti, ki je z vami v zvezi

Ta nekdo vam bo ljubezen dajal, ne da bi ga morali prositi zanjo. Torej ne izgubljajte svoje vrednosti za človeka, ki si tega ne zasluži, in jo raje prihranite za tistega, v očeh katerega boste preprosto popolni.

Ker trpi vaša samozavest

Moledovanje za ljubezen uničuje vaše samospoštovanje, samozavest in samozaupanje. Kajti vsak dan znova vam nekdo pove ali pokaže, da niste vredni toplih čustev.

Dlje ko boste vztrajali v takšnem odnosu, bolj boste prepričani, da si resnične naklonjenosti ne zaslužite. V zvezi bi se morali počutiti dobro, spoštovane in cenjene, ne pa manjvredne.

Zato bi morali čim prej prenehati prositi za ljubezen in z dvignjeno glavo odkorakati iz nezdravega odnosa.

Ker si tako zadajate globoke srčne rane

Druženje z nekom, ki vam ne vrača čustev, spodbuja otožnost in osamljenost. Nekoč se bo takšna zveza zagotovo končala, zato bi bilo najbolje, da to čim prej storite sami.

Drugače boste nesrečni v zvezi, nato pa prebolevali še razhod. Z zavlačevanjem in iskanjem nečesa, česar ne boste našli, boste agonijo le po nepotrebnem podaljševali.

FOTO: Gettyimages

Ker nikoli ne bi smeli biti primorani dokazovati svoje vrednosti

Če nekdo, ki naj bi bil vaš živ­ljenjski sopotnik, ne vidi vaše prave vrednosti, si vas ne zasluži. Če se mu morate stalno dokazovati in ga prepričevati, da ste vredni njegove ljubezni, on ni vreden vaše.

Oseba, ki si vas zasluži, bi prepoznala vašo pravo vrednost in vam ljubezen izkazovala, ker bo tako čutila.

Ker se ponižujete

Razmerje naj bi bilo odnos dveh enakovrednih partnerjev.

Kadar ste primorani prositi za ljubezen, sebe spravljate v podrejeni in partnerja v nadrejeni položaj, kar je odlična podlaga za toksično zvezo, ta pa nikoli ni vir zadovoljstva in sreče.

Kako se znebiti občutka, da morate prositi za ljubezen?

Če vam srčni izbranec – ali izbranka – ne odgovarja na klice, prenehajte klicati. Če druga stran nikoli ne pokliče prva, ne poskušajte vedno vi vzpostavljati stika. Zaradi neodgovorjenih klicev ali nemega telefona boste le še bolj žalostni, s pretrganjem stikov pa boste lažje stopili iz sence neuslišane ljubezni.

Prav tako nikogar ne čakajte, da bi si vzel čas za vas. Počnite, kar želite početi, sledite svojim načrtom in dneve ali urice preživljajte tako, kot vam najbolj ustreza. Ko ste sami s seboj, razmislite, kaj pričakujete v zvezi, česa si želite, kaj si zaslužite in predvsem, česa nočete.

FOTO: Gettyimages

Še za konec: naučite se ljubiti sebe. Le če boste resnično ljubili in spoštovali sebe, boste dojeli, da si ljubezen zaslužite in da vam ni treba prositi zanjo.