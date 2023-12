Za taksi z Brnika do Ljubljane je enkrat treba odšteti 30, drugič 70 evrov

Vsakdo se kdaj znajde v situaciji, ko potrebuje taksi. To storitev so nedavno preverili pri Mednarodnem inštitutu za potrošniške raziskave (MIPOR), skupna ugotovitev pa je, da marsikdaj ne vemo, kaj nas čaka, in da se lahko konča tudi precej drago. Na ocenjevanju so opravili 16 voženj v Ljubljani, Mariboru in slovenski Istri. Ocenjevali so, kako poteka postopek naročila, kako natančno je napovedan prihod, preverili so čistočo avtomobila, prijaznost voznika in njegov način vožnje, počutje v avtomobilu, ob koncu pa seveda tudi, ali je taksist takoj izdal račun, načine plačila in podobno. Le ene...