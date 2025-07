Za priljubljenost pahljač krive podnebne spremembe: nimajo baterije, da bi se izpraznila

S časom in razvijajočo se tehnologijo smo iznašli nove in čedalje bolj domiselne načine, kako se upreti čedalje hujšim temperaturam, ki bodo zaradi našega ravnanja in brezbrižnosti do podnebnih sprememb, kot kaže, le še naraščale. A v Španiji se mnogi žgočim temperaturam še vedno zoperstavijo s pripomočkom, ki ni pozabljen – ročna pahljača je tam namreč še vedno priljubljena.

Za nekatere obvezen pripomoček prinese takojšen val svežine, zaradi ustvarjalnosti njihovih oblikovalcev pa ne gre v pozabo. »V Španiji uporabljajo pahljače vsi – otroci, starejši, mladi, moški,« za AFP pove Arturo Llerandi, lastnik butika s pahljačami Casa de Diego v Madridu. »Zakaj? Ker je vroče … Vročina je po vsej Evropi in povsod lahko vidiš pahljače.«

Temperature julija v Madridu redno dosegajo skoraj 40 stopinj Celzija​.

Llerandijeva trgovina že več kot 200 let deluje v središču španske prestolnice in se ponaša z 10.000 različnimi modeli pahljač. Vse so dovolj majhne, da jih lahko pospravimo v žep. In cena? Najrazkošnejše stanejo tudi do 6000 evrov. Ob temperaturah, ki julija v Madridu redno dosegajo skoraj 40 stopinj Celzija, so tudi odlična ideja za darilo. »To je nekaj, kar imaš za vedno … V zadnjem času je postalo nujno,« je ob nakupu dejala stranka Carmen Pulido.

Tudi za 69-letno upokojenko Roso Nunez je stara dobra pahljača ostala najboljša prijateljica, potem ko so se izpraznile baterije njene elektronske alternative. »Pri ročnih pahljačah baterija zdrži vse življenje,« pripomni z nasmeškom.

Oblikovalec Olivier Bernoux, ki vodi luksuzno trgovino s pahljačami v Madridu, pove, da se ta modni dodatek »dojema kot nekaj starega, za stare ljudi«. A pahljače niso kičaste in niso namenjene starim ženskam, vztraja mož, med čigar stranke sodita tudi pop zvezdnica Madonna in ameriška igralka Eva Longoria. »Celo v New Yorku vidiš pahljače zaradi podnebnih sprememb – saj si moraš nekako pomagati, da se ohladiš,« je dejal Bernoux.

Pahljača je za mnoge najbolj eleganten način, kako se upreti vročini. Bernoux meni celo, da izžareva tisto, čemur sam pravi čutnost predmeta. »Samo odpiranje in zapiranje pahljače je čudovita gesta, ki pritegne pozornost,« je dejal in svetoval uporabnikom, naj nanjo poškropijo parfum. A na koncu je seveda najbolj pomembna funkcija. »Na javnem prevozu vzameš ven pahljačo – in težak trenutek takoj postane lažji,« je sklenil.