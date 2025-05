Za lene vrtnarje: s temi prijemi boste tudi bolj ekološki

Kaj storiti, če bi radi imeli vrt, a niste preveč pridne sorte ali preprosto nimate časa za to, da bi se mu zares posvetili? Tisti, ki se ukvarjajo s trajnostno pridelavo vrtnin, svetujejo, da posadite rastline, ki bodo brez pretiranega truda obrodile vsako leto, denimo sadno drevje, jagodičevje, sladki krompir, rabarbaro, artičoke in šparglje, od zelišč rožmarin in meto. Nekatere enoletnice imajo svoje trajne različice; tudi v naših trgovinah se dobijo semena špinače, ki jo posejemo enkrat, pobiramo pa več let zapovrstjo.

Če ste v dilemi, izberite lokalne ali avtohtone sorte. Rastline, ki uspevajo v okolici, bodo veliko bolj prilagojene razmeram in jih bo lažje gojiti. Izberite take, ki se jim ni treba tako zelo posvečati, in ker se izbor lahko razlikuje od kraja do kraja, je najbolje povprašati za nasvet koga, ki že ima izkušnje z vrtnarjenjem. Izberite denimo nizki grah, ki ne potrebuje opore, z njim boste imeli manj dela. Tržaški solatnik je vrsta radiča, ki uspeva tudi pozimi. Izberite češnjev paradižnik, ki je precej manj zahteven, nekatere sorte so še posebno odporne, denimo Cherry Belle F1. Preprosta je tudi vzgoja paprike in feferonov. Z neposrednim sejanjem semen na vrt prihranimo veliko časa, vendar pa se moramo zavedati, da ni tako učinkovito kot sajenje sadik. Da vzklijejo, traja nekoliko dlje, so pa rastline nato močnejše.

Češnjeve paradižnike je lažje gojiti kot navadne. FOTO: Grb/Getty Images

Zastirka proti plevelu

Ko obrezujete rastline ali odstranite enoletnice, nasekljajte liste in veje (ne cvetov, da se ne bi zasadile) ter jih posujte po gredicah. Zastirka ščiti zemljo pred soncem, zatira plevel in hrani zemljo. Zdrava tla, bogata s hranili, omogočajo, da bodo vaše rastline rasle hitreje, bodo močnejše in bolj odporne ter ne bodo zlahka podlegle škodljivcem in boleznim. Če zemlji primanjkuje hranil, boste porabili več časa za ohranjanje rastlin pri življenju, več časa za zalivanje in več časa za nego. Prekrivanje tal z žagovino ali kompostom zmanjša izhlapevanje, posledično boste vrt zalivali manj pogosto. Pomaga tudi pri zatiranju plevela; če bo že zrasel, ga bo veliko lažje izpuliti.

Izberite sorte, ki so bolj odporne proti boleznim. FOTO: Diego Cano Cabanes/Getty Images

Običajni vrtovi z urejenimi robovi, ravnimi vrstami in simetričnimi postavitvami potrebujejo več časa za vzdrževanje. Če ustvarite nekoliko bolj divjega, bo videti bujen in bo imel manj prostora za plevel. Če pustite, da nekatere rastline odcvetijo, se bodo zasejale. Odlična stvar pri samoniklih semenih je, da ostanejo v zemlji v stanju mirovanja, dokler ne dobijo ustreznih razmer za rast, nato pa poženejo.