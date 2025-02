Za cvetočo pomlad polepšajte dom z rastlinami

Na prvi pogled narava februarja res še spi, a po gozdovih se že prebujajo zvončki in teloh, ki snujejo lepo preprogo.

Prav februar je tudi mesec, ko si lahko doma za lepšo pomlad omislite nekatere cvetoče rastline, ki bodo v prostor prinesle barvo ter svežino, obenem pa se boste tudi z njihovo pomočjo pripravili na toplejši letni čas.

Afriška vijolica

Vijolice so ene najbolj priljubljenih sobnih rastlin. Zanje so značilni mehki listi in nežni cvetovi v različnih odtenkih. Razvajajo v vijolični, roza, modri in beli barvi. Rade imajo svetlobo, vendar ne močnega sonca. Idealno mesto zanje je okno, ki ga večji del dneva ne obsevajo žarki.

Vijolicam ustreza svetloba. FOTO: Anna_hirna/Getty Images

Vijolice je najbolje posaditi v plitke lončke z dobro odcednim humusom oziroma bogato zemljo. Zalivajte jih s postano vodo sobne temperature in ne po listih, vedno šele, ko se zgornja plast zemlje posuši, saj ob preveč vlage propadejo njihove korenine. Redno odstranjevanje ovenelih cvetov spodbuja novo rast in obilno cvetenje.

Perunike

So simbol elegance in nežnosti, cvetijo v najrazličnejših barvah: od nežno modre in bele do temno vijolične. Čeprav praviloma veljajo za vrtno cvetje, obstajajo sorte, ki uspevajo v zaprtih prostorih. Čebulice posadite v rahlo peščeno zemljo, lonček naj ima dobro drenažo. Potrebujejo veliko svetlobe, zato jih je najbolje postaviti na sončno okno, obrnjeno proti jugu ali jugovzhodu. Optimalna temperatura za perunike je od 15 do 20 stopinj Celzija. Ne prenesejo visokih temperatur, zato naj ne bodo ob grelnih telesih. Občasno jih je dobro zmerno dognojiti, najboljša so organska gnojila.

Kamelija

Je zimzelena rastlina z razkošnimi cvetovi, ki spominjajo na vrtnice. Cveti v zimskih mesecih in zgodaj spomladi, cvetovi so lahko rdeči, beli ali rožnati, listi so sijoči in temno zeleni.

Kamelija spominja na vrtnico. FOTO: Penkanya/Getty Images

Kamelija ima rada kislo in rahlo vlažno, vendar ne preveč mokro zemljo. Najbolje uspeva na mestih z neposredno svetlobo in konstantno temperaturo. Ne prenaša suhega zraka, zato je pomembno vzdrževati primerno zračno vlažnost. Lahko tako, da ob rastlino postavite lonček z vodo.

Hijacinte

Pozimi posajene hijacinte poskrbijo za lepo in dišečo pomlad. Izberite dovolj velik lonček z drenažnimi luknjicami, da bo odvečna voda lahko odtekala, zemlja naj bo dobro odcedna. Potrebujejo zmerno vlažno zemljo, ne marajo stoječe vode. Zemlja mora biti od rahlo kisla do nevtralna. Čebulice naj se med seboj ne dotikajo. Koreninice naj bodo navpično v zemlji, vrh čebulice zakrit s substratom. Po sajenju jih dobro zalijte, vendar naj zemlja ne bo preveč mokra. Lonec za od šest do osem tednov postavite na hladno in temno mesto (5–10 stopinj Celzija). Nato jih postavite na svetlo, kjer bodo začele cveteti.

Mačehe

Cvetlice z značilnimi cvetovi so izjemno lepe, preproste za nego in idealna izbira za notranje prostore. Kako jih posaditi? Najbolje v plitke lončke z dobro prepustno zemljo. Potrebujejo veliko svetlobe, vendar ne marajo neposrednih sončnih žarkov. Zalivajte jih zmerno in za bujnejše cvetenje redno odstranjujte odmrle cvetove.