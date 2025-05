Z nekaterimi je zveza nemogoča

Žal niso redki tisti, ki niso sposobni zdrave čustvene naveze in odnosa. Takšni se težko spremenijo, težko jih je ljubiti, ni pa nemogoče. Med njimi je veliko več moških kot žensk, jih poznate?

Materialist

Takšnim ljudem v življenju največ pomeni denar in pogosto so zelo skopuški, čeprav o sebi ne razmišljajo tako, saj se imajo za preudarne in varčne. Vse lepo in prav, dokler niso v odnosu, kjer je treba stroške tudi deliti, kaj šele kdaj finančno breme prevzeti tudi nase ali koga razvajati kar tako. Če vidite, da je moškemu škoda vsakega evra za vas ali vaju, se skrbno pogovorite o njegovem pogledu na denarne zadeve.

Mamin sin

To je moški, ki na vseh področjih išče mamo oziroma nekoga, ki bo zanj skrbel. To se mu zdi popolnoma samoumevno in številni moški so še vedno preveč navezani na mater, potem pa se to prenese na partnerico, od katere pričakuje enako. Ženska to velikokrat občuti, kot da ravna z njo kot z lastnino ali služkinjo ali kot da ima otroka, za katerega mora poskrbeti, kar je zelo obremenjujoče.

Obsedenec s seksom

Seks je za nekatere moške odgovor za vse. Ko se ne počutijo dobro, ko si želijo bližine ali sprostitve, po prepiru ... Skorajda ni priložnosti, ki se je ne bi dalo nadgraditi ali popraviti s seksom. Do določene mere je to lahko vznemirljivo, lahko pa je tudi zelo utrujajoče. Včasih morda res drži načelo, da se med rjuhami vse uredi, a dolgoročno se je treba naučiti stvari reševati tudi drugače. Seks je resda oblika komunikacije, a ne sme biti edina.

Odvisnež

Ko gre za seks, alkohol, droge ali kaj drugega, imamo pred seboj morda poškodovanega moškega, ki je odvisen, ne glede na to, ali se tega zaveda ali ne. Pomembno je, da si vi nehate zatiskati oči. Če se sprašujete, kje je meja med odvisnostjo in normalnostjo, vam je ne bo težko določiti. Hitro boste ugotovili, da je odvisniško vedenje na prvem mestu in da se vse vrti le okoli tega. Dokler ste v odnosu z odvisnikom, ne pričakujte, da boste srečni.