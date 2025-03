Z deževnimi vrtovi do čistejše vode

Deževni vrtovi so učinkovita rešitev za preprečevanje poplav in zmanjšanje odtoka padavinske vode. So tudi pomemben prispevek k čistejši podtalnici, saj filtrirajo usedline in odstranijo do 90 odstotkov kemikalij.

Običajno so na nižji strani naklona ali na rahlo nagnjenem območju. Kako ustvariti deževni vrt? Najprej boste potrebovali orodje, torej lopato, grablje, vodno tehtnico, merilni trak ter vrvico in kline za označevanje, pa seveda prst, domače trajnice, domače rastline in trave, zastirko, dodatke za izboljšanje tal ter kamenje (veliko od 2 do 4 cm).

Ni le koristen, je tudi paša za oči. FOTO: Mkovalevskaya/Getty Images

Naslednji korak je izbira primerne lokacije in preverjanje tal. Deževni vrt mora stati na območju, kjer bo lahko učinkovito zbiral odtok padavinske vode. Pomembno je tudi, da na izbrani lokaciji ni podzemnih vodovodnih cevi ali drugih infrastrukturnih elementov, ki bi lahko ovirali gradnjo. Vrt mora prejemati dovolj sončne svetlobe, saj to omogoča boljše vpijanje vode in rast rastlin. Od hiše naj bo oddaljen najmanj tri metre.

Ko je lokacija določena, je pomembno preveriti tip tal. To se lahko stori s preprostim testom teksture tal, za katerega se vzame pest zemlje, doda se ji nekaj kapljic vode in oblikuje v kroglo. Če ta razpade, gre za peščeno zemljo; če se zlahka drobi, gre za ilovnato zemljo; če ostane v obliki krogle, gre za glinasto zemljo.

Tipičen deževni vrt je velik okoli 10 m2.

Domače vrste

Tip tal vpliva na sposobnost vpijanja vode, zato je pomembno prilagoditi velikost vrta glede na rezultate testa. Tipičen deževni vrt je velik okoli 10 m2, vendar je lahko tudi manjši. Globina naj bo od 10 do 20 cm, najgloblji del naj bo na sredini. Pri izbiri rastlin je pomembno izbrati domače vrste, ki so prilagojene lokalnim razmeram in imajo globoke korenine, kar omogoča boljše vpijanje vode. Po sajenju je treba na vrt dati zastirko, saj ta ohrani vlago in prepreči rast plevela. Vzdrževanje vrta vključuje redno zalivanje v prvih dveh letih, dokler se koreninski sistem ne vzpostavi, ter redno odstranjevanje plevela in obrezovanje rastlin.

Najprej razmislimo, kam ga bomo postavili. FOTO: Beekeepx/Getty Images

Deževni vrtovi delujejo kot naravni filtri, ki zadržujejo padavinsko vodo in odstranjujejo onesnaževala, kot so sediment, kemikalije in pesticidi, preden ta voda doseže podtalnico ali površinske vodne vire. S tem preprečujejo onesnaženje rek, jezer in drugih vodnih teles, kar je ključnega pomena za ohranjanje zdravih ekosistemov in zagotavljanje čiste pitne vode za ljudi in živali. Pravilno zasnovan deževni vrt se izprazni v 12 do 48 urah, kar preprečuje razmnoževanje komarjev.