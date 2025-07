Xiaomijevi novi začetki in vrsta svežih naprav

Kitajski tehnološki velikan Xiaomi je na dogodku v Pekingu z naslovom Novi začetki predstavil vrsto svežih naprav. Poleg električnega športnega terenca xiaomi YU7, o katerem pišemo na Obratih, so bili glavne zvezde zložljivi pametni telefon xiaomi mix flip 2, tablica xiaomi pad 7S pro 12.5 ter nove naprave z umetno inteligenco in internet stvari (AIoT).

Elegantni prepogljivko

Xiaomi mix flip 2 je kompaktni telefon s prepogljivim zaslonom, kar lahko uganemo že iz imena, ki si ga deli z že dobro znanim Samsungovim flipom. Poganja ga vrhunski procesor snapdragon 8 elite z najmanj 12 GB rama in 256 GB shrambe (ponudba gre do kombinacije 16 GB + 1 TB), za avtonomijo pa skrbi baterija s kapaciteto 5165 mAh, ki pozna 67-vatno super hitro polnjenje.

Ker gre za premijski model, se mix flip 2 lahko pohvali z optiko, razvito v sodelovanju s slovito nemško Leico. Glavni fotoaparat tako tvorita širokokotna in ultra širokokotna kamera, obe s 50 milijoni slikovnih točk in samodejnim ostrenjem, prva pa ima tudi optični stabilizator slike. Za selfieje skrbi 32 MP kamera.

Notranji amoled zaslon meri 6,86 palca po diagonali, zunanji pa 3,5 palca, pri čemer podpira več kot 500 aplikacij, kar močno poveča njegovo uporabnost. Nadgradili so tudi priljubljene animirane hišne ljubljenčke na zaklenjenem zaslonu in dodali tri nove interaktivne like, ki se odzivajo na dotik in polnjenje. Uporabniki lahko ustvarijo tudi personalizirane AI ljubljenčke s pomočjo fotografij, iz katerih generativna umetna inteligenca »potegne« njihove edinstvene poteze. Xiaomi mix flip 2 je debel le 7,57 mm, ko je odprt, tehta pa 199 gramov.

Pregibni telefon mix flip 2 se lahko pohvali z Leicino optiko.

Zmogljiva tablica

Xiaomi pad 7S pro 12.5 je najnovejša premijska tablica, ki jo poganja Xiaomijev prvi samostojno razviti 3-nanometrski (nm) procesor xring O1. Tablica ima, kot se da razbrati iz imena, 12,5-palčni 3.2K zaslon s svetilnostjo do 1000 nitov, kar zagotavlja odlično berljivost tudi pri močni dnevni svetlobi. Kljub tankemu 5,8 mm ohišju in teži le 576 g (585 g za različico matte glass) ima tablica baterijo s kapaciteto 10.610 mAh, ki obvlada 120-vatno polnjenje. Tablica je opremljena z 32 MP sprednjo kamero, optimizirano za video klice, in zadnjo kamero z avtofokusom in 50 milijoni slikovnih točk. Nadgradimo jo lahko s tipkovnico, pisalom in praktičnim ovitkom.

Pametna očala

Med novimi AIoT napravami so pokazali xiaomi AI očala, ki tehtajo le 40 gramov. Opcijsko lahko izberemo elektrokromatske leče, ki samodejno spreminjajo zatemnitev v le 0,2 sekunde. Očala imajo vdelano 12 MP kamero za prenose v živo oziroma prepoznavanje objektov, pet mikrofonov, ki odstranjujejo šum vetra do hitrosti 12 m/s, in par zvočnikov, ki reproducirajo zvok s tehnologijo kostne prevodnosti.

Pametni naočniki prepoznavajo predmete in prevajajo pogovore.

Očala znajo prevajati besedila, šteti kalorije in samodejno zapisovati pogovore s prevodom v 10 svetovnih jezikov. Za zdaj so na voljo le na Kitajskem, povezujejo se samo s Xiaomijevimi telefoni, vsekakor pa gre za zanimivo pogruntavščino.

Ura in slušalke

V Pekingu so predstavili še kompaktno pametno uro xiaomi watch S4 41 mm za manjša zapestja, ki spremlja zdravje in omogoča nadzor nad Xiaomijevim ekosistemom.

Nova elegantna ura za drobnejša zapestja

Za avdio navdušence pa so pokazali še xiaomi openwear stereo pro, slušalke odprtega tipa z minimalistično zasnovo in vrhunsko kakovostjo zvoka, ki omogočajo snemanje, prevajanje in zapisovanje pogovorov prek aplikacije xiaomi earbuds.

Slušalke odprtega tipa, s katerimi lahko tudi snemamo in prevajamo pogovore.