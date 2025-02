Xiaomijeva nova družinica (FOTO)

Kitajski tehnološki velikan Xiaomi je nedavno predstavil novo serijo pametnih telefonov redmi note 14, ki vključuje kar pet modelov s priporočenimi maloprodajnimi cenami od 259 do 529 evrov. Novi telefoni se lahko pohvalijo z naprednimi algoritmi umetne inteligence, kamerami visoke ločljivosti in odlično vzdržljivostjo.

Da bi bila skleda polna, je k temu pristavil še nabor pametnih napravic, kot so slušalke redmi buds 6 in redmi buds 6 pro, pametna ura redmi watch 5 ter zmogljivi prenosni bateriji xiaomi 33 W power bank 10.000 in xiaomi 165 W power bank 10.000.

Kamera z 200 ali 108 MP

Pa naštejmo najprej nove Xiaomijeve telefone iz njegovega najbolje prodajanega razreda redmi note: 14 pro+ 5G, 14 pro 5G, 14 pro 4G, 14 5G in 14 4G, pri čemer oznaka 5G ne prinaša le povezljivosti z mobilnimi omrežji pete generacije, ampak tudi druge bombončke, denimo, hitrejši procesor ali boljšo ultraširokokotno kamero (8 namesto 2 MP).

Opremljeni so s sodobnimi funkcijami UI.

Trojica modelov z oznako pro in pro+ se lahko pohvali z glavno kamero z 200 milijoni slikovnih točk z optično stabilizacijo slike in z od 2- do 4-kratno povečavo slike brez izgub, navadni štirinajstici pa sta opremljeni z glavno kamero s 108 megapiksli; vsem seveda pri fotografiranju pomaga umetna inteligenca, pri čemer imajo modeli pro še nekaj dodatnih možnosti urejanja in obdelave posnetkov. Razlike so tudi pri zajemu videa, pri čemer dražji modeli omogočajo snemanje v ultravisoki ločljivosti 4K.

Xiaomijev avtek Na predstavitvi serije redmi note 14 v Pragi je kitajski tehnološki velikan javnosti v srednji in vzhodni Evropi prvič pokazal tudi svoje prvo električno vozilo xiaomi SU7. Luksuzna limuzina razreda C, ki je bila na Kitajskem predstavljena aprila 2024, je novembra 2024 dosegla proizvodni mejnik več kot 100.000 enot. Žal je lepi in zmogljivi xiaomi SU7 prišel v Prago le v predstavitvene namene.

Odličen zaslon

Vsi telefoni so opremljeni s 6,67-palčnim in 120-herčnim zaslonom iz organskih diod, kar zagotavlja odlično sliko z lepimi barvami in kontrasti. Najdražja modela imata tudi opazno večjo svetilnost od drugih (3000 proti 1800 nitom), s čimer se še bolje obneseta pri močni dnevni svetlobi.

Razširjena družina redmi s slušalkami in urico

Procesorji spadajo v srednji razred, a so med modeli seveda precejšnje razlike. Velik poudarek so namenili tudi odpornosti telefonov proti udarcem in praskam s kombinacijo aluminija, polimerov in zaščitnega stekla, s ceno pa raste tudi odpornost proti vodi in prahu. Bateriji s kapaciteto 5110 in 5500 mAh (odvisno od modela) zagotavljata dovolj energije za celodnevno uporabo, hitrost polnjenja pa raste od 33 prek 45 do 120 W; škoda je le, da napajalniki niso priloženi.

Spomina ne manjka

Ker gre za androidne telefone, je tudi serija redmi note 14 opremljena z Googlovo generativno umetno inteligenco gemini, ki njihovo zmogljivost dvigne na višjo raven, a tudi tukaj je zmogljivost umetne pameti odvisna od modela: redmi note 14 pro+ 5G in 14 pro 5G tako, denimo, poznata zelo uporabno funkcijo iskanja z obkroževanjem. Vsi telefončki na našem trgu imajo 8 GB delovnega pomnilnika in 256 GB shrambe, kar je pohvalno, najboljšega pa si je mogoče omisliti tudi s pomnilniško kombinacijo 12 + 512 GB, kar je za ta cenovni in zmogljivostni razred že skoraj preveč.

Prenosna baterija zna biti precej zanimiva.

Kot smo zapisali na začetku, se cene v prosti prodaji gibljejo med 259 in 529 evri, pri čemer pa je treba pripomniti, da so do 28. februarja znižane za 15 odstotkov, kot darilo pa kupci prejmejo še pametno zapestnico smart band 9 in brezžične slušalke redmi buds 6 lite. Kaj več pa po prvih testih.