Xiaomijev suv: tehnološki gigant je predstavil luksuznega športnega terenca

Kitajski Xiaomi, ki ga najbolj poznamo po telefonih in pametnih napravah, je začel prodajati svoj prvi suv. Xiaomi YU7 je zasnovan kot luksuzni športni terenec, na voljo pa bo v treh različicah, in sicer standard s pogonom na zadnja kolesa, pro s štirikolesnim pogonom in visoko zmogljivi max.

O cenah ne bi preveč govorili, ker so mišljene za kitajski trg, lahko pa omenimo, da je treba tam za osnovni model odšteti dobrih 30 tisoč evrov, za različico max pa od 39 tisočakov dalje.

Pogonski sklop pri prvih dveh različicah razvije 528 Nm navora in 288 kW moči, športni max pa ima kar 508 kW moči, kar ga do stotice požene v treh sekundah, končna hitrost pa je omejena na 253 km/h. Pri Xiaomiju se hvalijo, da naj bi imel YU7 od 760 do 835 kilometrov dosega, odvisno od izvedenke. Avtomobil ima v kabini kar 36 shranjevalnih predalov, sprednji prtljažnik ima 141 litrov prostora, zadnji pa 687 litrov; s podrtimi sedeži 1758 litrov.

Poskrbeli so tudi za udobje, pri čemer si je mogoče spredaj omisliti močno prilagodljive in masažne »breztežnostne« sedeže, zadnjim pa je mogoče konkretno spreminjati naklon oziroma jih podreti v ležišče. Na voljo je infozabavni sistem s 25 zvočniki, ki podpirajo Dolby atmos, poskrbljeno pa je tudi za UV-zaščito pred soncem in hrupom.