Xiaomi predstavil nove naprave, s katerimi utegne povzročiti nekaj nemira pri konkurenci

Kitajski Xiaomi ne počiva. Na svetovnem mobilnem kongresu (MWC) v Barceloni je predstavil novo serijo premijskih pametnih telefonov xiaomi 14 pa tudi tablični računalnik xiaomi pad 6S pro z velikim 12,4-palčnim zaslonom, pametni uri xiaomi watch S3 in watch 2 ter športno zapestnico xiaomi smart band 8.

Pametna zapestnica xiaomi smart band 8 pro FOTO: Xiaomi

Naveza z Leico

Glavni adut novih xiaomijev je seveda nabor kamer, razvitih v sodelovanju s slovito nemško fotografsko družbo Leica. Xiaomi 14 ima trioko hrbtno kamero, xiaomi 14 ultra pa štirioko, pri čemer imajo vsa zrkla po 50 milijonov slikovnih točk.

Top model xiaomi 14 ultra FOTO: Xiaomi

Ultra se lahko pohvali z razponom goriščnic od 12 do 120 milimetrov ter glavno širokokotno kamero z nastavljivo zaslonko (od f/1,6 do f/4,0) in velikim tipalom, kar telefonu omogoča zajemanje fotografij tudi v zelo zahtevnih svetlobnih razmerah. Glavno kamero dopolnjujejo teleobjektiva s 3,2- in 5-kratno optično povečavo slike in ultra širokokotni objektiv s samodejnim ostrenjem, dodali pa so jim še namenski globinski senzor. Navadni xiaomi 14 ima »le« manjši teleobjektiv, pa tudi ultra široki objektiv je malce manj zmogljiv.

Sodelovanje z nemško Leico se bo zagotovo obrestovalo.

Zelo močne so tudi video zmogljivosti, saj lahko obe štirinajstici snemata v ultra visoki ločljivosti 8K, medtem ko lahko ultra snema tudi 4K video s 120 sličicami na sekundo.

Močno drobovje

Oba telefona poganja trenutno najmočnejši androidni procesor snapdragon 8 gen 3, opremljena pa sta z odličnima zaslonoma iz organskih diod (z diagonalo 6,36 in 6,78 palca). Poskrbljeno je tudi za učinkovito hlajenje, pri čemer ima ultra še dodatni sistem za hlajenje kamer. Xiaomi 14 je opremljen s 4610 mAh baterijo, ultra pa s 5000 mAh, kar telefonoma omogoča brezskrbno celodnevno uporabo, seveda pa bateriji poznata 90-vatno super hitro polnjenje.

Novi operacijski sistem xiaomi hyperOS izkorišča tudi umetno inteligenco, pri čemer so napredne funkcije, kot so pretvorba govora v besedilo ali pa novi pripomočki pri zajemanju in obdelavi fotografij. Za xiaomi 14 bo treba v prosti prodaji, ki se je pri nas že začela, odšteti od 1099 evrov dalje (pri čemer bodo prvi kupci imeli 200 evrov popusta), za ultro pa se bo treba posloviti od poldrugega tisočaka, prodaja se bo začela od sredine marca do začetka aprila.

Tablica in nosljivčki

Niti preostale naprave niso od muh. Tablica xiaomi pad 6S pro ima velik 12,4-palčni zaslon z ločljivostjo 3038 krat 2032 točk, 144-herčnim osveževanjem in razmerjem stranic 3:2. Opremljena je z zmogljivim procesorjem snapdragon 8 gen 2 in veliko baterijo s kapaciteto 10.000 mAh, ki obvlada ultra hitro 120-vatno polnjenje, s pisalom focus pen in tipkovnico touchpad keyboard pa se prelevi v že skoraj pravi prenosnik. Za tablico bo treba odšteti od 699 evrov naprej.

Tablica xiaomi pad 6S pro FOTO: Xiaomi

Zanimive so tudi nosljive naprave xiaomi watch S3 (149 evrov), watch 2 (209 evrov) in smart band 8 pro (samo 44 evrov), ki prinašajo zmogljive baterije, nove športne načine in še natančnejše senzorje za merjenje telesnih funkcij in aktivnosti. Pri tem ni odveč pripomniti, da je na pametni uri xiaomi watch 2 naložen Googlov operacijski sistem wear OS, ki ponuja trgovino z več kot 200 aplikacijami zunanjih razvijalcev, na uri pa je prednaloženih pet najpogosteje uporabljanih aplikacij.

Pametna ura klasičnega videza xiaomi watch S3 FOTO: Xiaomi