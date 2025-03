Xiaomi 15 Ultra – pametni telefon, ki postavlja nove standarde mobilne fotografije

Že ob najavi naprave je bilo jasno, da gre za nekaj posebnega, saj je bil Xiaomi 15 Ultra razglašen za najboljši foto pametni telefon na svetu. Vendar pa je šele praktični preizkus na Festivalu svetlobe v Zagrebu dokazal, da ta naprava presega vsa pričakovanja.

Dogodek se je začel s predstavitvijo vrhunskih lastnosti telefona, pri čemer je priznani fotograf Peter Irman podrobno predstavil njegove fotografske zmogljivosti. A prava izkušnja se je začela, ko so udeleženci – novinarji, fotografski navdušenci in tehnološki strokovnjaki – telefon sami preizkusili na Festivalu svetlobe, kjer je Xiaomi 15 Ultra pokazal, da je resnično nova referenca v svetu mobilne fotografije.

»V telefon Xiaomi 15 Ultra so vgrajeni trije objektivi Leica – širokokotni (16–35 mm), standardni (24–70 mm) in teleobjektiv (70–200 mm), zaradi trenutno največjega fotosenzorja na trgu pa je vsaka fotografija kristalno jasna in z neverjetnimi podrobnostmi. Ker Xiaomi 15 Ultra v ocenah uporabnikov pogosto primerjajo s profesionalnim fotoaparatom, je bila izbira Rajne in Petra kot obraza našega najmočnejšega modela naprave povsem logična, če upoštevamo njun ugled, znanje in izkušnje v svetu fotografije,« je povedala Mirela Polić iz Xiaomija Hrvaška.

Mobilna fotografija kot še nikoli prej

Eden ključnih razlogov, da je Xiaomi 15 Ultra dvignil toliko prahu, je njegov napredni fotografski sistem, ki vključuje tri objektive Leica in periskopsko lečo z 200 MP. Kombinacija vrhunske optike in najnovejših algoritmov umetne inteligence pomeni, da lahko tudi amaterski uporabniki zajamejo fotografije, primerljive s tistimi, ki jih običajno ustvarjajo profesionalni fotoaparati DSLR.

Največ pozornosti na predstavitvi je pritegnil 1-palčni fotosenzor, ki omogoča izjemno zajemanje svetlobe, kar je ključno za nočno fotografijo. Med testiranjem na Festivalu svetlobe so novinarji preizkusili delovanje nočnega načina, ki je s pomočjo tehnologije Xiaomi HyperAI ustvaril popolnoma jasne in podrobne fotografije celo v skoraj popolni temi.

Peter Irman, ki je predstavil zmogljivosti telefona, je navdušeno dejal: »Xiaomi 15 Ultra je dokaz, da mobilna fotografija ni več zgolj dodatek pametnim telefonom – je njihovo bistvo. Senzor zajame neverjetne podrobnosti tudi v najzahtevnejših razmerah, periskopska leča pa omogoča zoom brez izgube kakovosti, kar je bilo še pred nekaj leti mogoče le pri profesionalnih fotoaparatih.«

Optični zoom brez kompromisov

Ena največjih prednosti Xiaomi 15 Ultra je njegova periskopska kamera z ločljivostjo 200 MP, ki omogoča optično povečavo od 100 do 200 mm. To pomeni, da lahko uporabniki brez težav zajamejo oddaljene objekte brez izgube kakovosti. Na Festivalu svetlobe so preizkušali, kako natančno lahko telefon ujame svetlobne instalacije, ki so bile več deset metrov oddaljene, in rezultati so bili osupljivi.

Poleg tega telefon omogoča tudi makro fotografijo do 10 cm oddaljenosti, kar je idealno za fotografiranje podrobnosti, kot so teksture, rože ali celo kapljice vode.

Videografija: snemanje kot v Hollywoodu

Čeprav Xiaomi 15 Ultra izstopa predvsem kot fotografska naprava, je enako impresiven tudi na področju videografije. Telefon podpira snemanje 4K pri 120 fps, kar omogoča vrhunsko kakovost videoposnetkov, tudi pri hitrem gibanju. Med testiranjem na Festivalu svetlobe so udeleženci snemali počasne posnetke svetlobnih učinkov, ki so bili izjemno tekoči in brez zameglitve.

Dodatne možnosti, kot sta AI Image Enhancement in AI Magic Eraser Pro, uporabnikom omogočajo hitro urejanje posnetkov, odstranjevanje neželenih elementov in prilagajanje osvetlitve brez potrebe po dodatni programski opremi.

Zmogljivost in dizajn, ki prepričata

Xiaomi 15 Ultra ni le fotografski čudež, ampak tudi izjemno zmogljiv pametni telefon. Opremljen je z najnovejšim procesorjem Snapdragon 8 Elite, ki zagotavlja bliskovito hitro delovanje in energetsko učinkovitost. Uporabniki lahko pričakujejo brezhibno izkušnjo pri igranju iger, urejanju videov in uporabi najzahtevnejših aplikacij.

Njegov 6,73-palčni zaslon WQHD+ AMOLED ponuja osupljivo vizualno izkušnjo, s svetilnostjo 3200 nit pa omogoča popolno vidljivost tudi na močni sončni svetlobi. Telefon je opremljen tudi z Xiaomi Shield Glass 2.0, ki zagotavlja do 16-krat boljšo odpornost proti padcem v primerjavi s prejšnjimi generacijami.

Baterija zmogljivosti 5410 mAh poskrbi, da uporabniki ne bodo več obremenjeni z iskanjem polnilnika, saj omogoča do dva dni neprekinjene uporabe.

Ali lahko Xiaomi 15 Ultra nadomesti profesionalni fotoaparat?

Po predstavitvi v Zagrebu je jasno: Xiaomi 15 Ultra ni le pametni telefon, ampak profesionalni fotografski studio v žepu. Z vrhunskimi objektivi Leica, naprednimi algoritmi umetne inteligence in možnostjo snemanja v kinematografski kakovosti ta telefon postavlja nove standarde v svetu mobilne fotografije.

S kombinacijo vrhunske zmogljivosti, dolge avtonomije baterije in elegantnega dizajna Xiaomi 15 Ultra presega vse, kar smo doslej videli na področju mobilne fotografije.

Za vse ljubitelje vrhunskih posnetkov je Xiaomi 15 Ultra prava revolucija – naprava, ki ne pozna kompromisov in ki prinaša profesionalno fotografijo v vsak žep.

​Kaj vse ponuja Xiaomi 15 Ultra? Trojni objektiv Leica – izjemna kakovost slik v vseh razmerah Periskopska kamera200 MP – optični zoom brez izgube kakovosti 1-palčni senzor – popolne nočne fotografije AI Magic Eraser Pro – napredno urejanje fotografij 4K pri 120 fps – snemanje videa v profesionalni kakovosti Snapdragon 8 Elite – najmočnejši procesor na trgu Xiaomi Shield Glass 2.0 – izjemna odpornost proti padcem Baterija 5410 mAh – do dva dni uporabe brez polnjenja Z eno napravo lahko fotografirate kot profesionalec, snemate kot režiser in ustvarjate kot umetnik. Xiaomi 15 Ultra ni le prihodnost mobilne fotografije – je nova realnost.

