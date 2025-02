Vzrok je lahko pomanjkanje vlage. To je prva pomoč za rjave konice listov

Vsi si želimo lepih, zdravih sobnih rastlin, konec koncev smo jih kupili zato, da si z njimi polepšamo dom in vsakdan. A na naše lončnice preži kup nadlog, pogoste so bolezni, škodljivci, na prsti se lahko pojavi plesen, v njej mušice, listi začnejo rumeneti in odpadati, njihove konice se obarvajo rjavo. Poglejmo, kako se lotiti zadnje težave.

Daleč najpogostejši vzrok za rjave konice je zalivanje – po navadi prepogosto. Rešitev je jasna, lončnici moramo nameniti manj vode, a po drugi strani ne smemo dovoliti, da trpi v njenem pomanjkanju. O lončnicah, ki jih imamo, se moramo podučiti, kaktusi in sukulente denimo potrebujejo zelo malo vode, saj jo lahko shranijo.

Morda je kriva prevelika izpostavljenost neposredni sončni svetlobi. FOTO: Janzwolinski/Getty Images

Preverimo podstavke; če je v njih voda, moramo prihodnjič zaliti manj. Uporabimo lahko svoj prst in ga potisnemo v substrat, zalivamo šele, ko je ta suh, morda si omislimo celo poseben merilnik vlage, ki ga vtaknemo v zemljo in odčitamo, kdaj moramo poseči po vodi. Najbolje je, da rastlino postavimo v večjo posodo z vodo in počakamo nekaj minut, da si sama vzame, kolikor potrebuje. Kdor ima več lepotic in kopalno kad, jih lahko postavi vanjo, hkrati pa jih še poprši po listih, da se znebi prahu na njih, kar bodo predvsem tiste, ki izhajajo iz tropskih predelov, izjemno cenile.

In ko govorimo o tropskih rastlinah, vzrok za rjave konice pri njih je lahko pomanjkanje vlage; raje imajo višjo vlažnost, kot jo imamo po navadi doma, še posebno pozimi. Vesele bodo (pogostega) pršenja, morda jih postavimo na krožnike ali pladnje, napolnjene s kamenčki in vodo, in ko bo ta izhlapevala, bo povečala vlažnost v bližnji okolici, lahko pa tudi v njihovo bližino postavimo posodo z vodo. Ena od možnosti je vlažilnik zraka, ki ga namestimo v bližino lončnic. Ne pozabimo, nikoli ne pršimo lončnic, ki imajo dlakave liste, denimo afriška vijolica, ter kaktusov in sukulent.

Kaj pa ključna hranila, jih imajo dovolj? Na pomanjkanje fosforja lahko kažejo zažgane konice listov, starejši so rdečevijolične barve, na pomanjkanje kalija pa rumena ali rjava barva vzdolž starejših konic in robov listov, porumenelost med žilami, zvijanje listov ali madeži. Ob presajanju jim namenimo gnojilo s počasnim sproščanjem, da jih bodo lončnice dobile po vsakem zalivanju, v dobi najbujnejše rasti, spomladi in poleti, pa jim privoščimo tekoče gnojilo, odmerjamo ga po navodilih na embalaži.

Nikoli ne pršimo lončnic, ki imajo dlakave liste. FOTO: Pilat666/Getty Images

Pogost vzrok, predvsem poleti, je prevelika izpostavljenost neposredni sončni svetlobi, zato listi dobijo t. i. opekline. Tudi tukaj se rešitev ponuja na dlani, prestavimo jih z okenskih polic, ki gledajo na jug, saj so razmere tam v vročem delu leta resnično neizprosne.