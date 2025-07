VW in SAIC ustavljata proizvodnjo v Nanjingu

Volkswagen in njegov kitajski partner SAIC sta zaradi upadanja povpraševanja po avtomobilih z motorjem z notranjim zgorevanjem ustavila proizvodnjo v skupni tovarni na Kitajskem. Med razlogi za to potezo pri Volkswagnu omenjajo tudi pospešitev prehoda na proizvodnjo električnih vozil in optimizacijo proizvodne mreže, kar je po svoje zanimivo, saj se je Volkswagen na Kitajskem, kjer je trg električnih avtomobilov zelo konkurenčen, pred časom osredotočil prav na modele z motorjem z notranjim zgorevanjem.

Tovarno v Nanjingu bodo dokončno zaprli v drugi polovici leta, proizvodnjo pa preselili v bližnji Yizheng.

»Skupina Volkswagen in njeni partnerji pospešujejo preobrazbo v proizvodnjo električnih in pametnih vozil. Številne lokacije partnerja SAIC se trenutno preurejajo ali so že bile predelane za izdelavo električnih vozil,« so pojasnili pri Volkswagnu.

Po navedbah francoske tiskovne agencije AFP, ki se sklicuje na vir iz podjetja, je razlog za ustavitev proizvodnje v mestu Nanjing tudi urbana lokacija tovarne, ki je neprimerna za širitev in prilagoditev obrata za proizvodnjo električnih vozil. Po poročanju agencije bodo tovarno dokončno zaprli v drugi polovici letošnjega leta, proizvodnjo pa preselili v tovarno v bližnjem Yizhengu. Začetki delovanja tovarne v Nanjingu segajo v leto 2008, leta 2011 pa so v njej proizvedli 300.000 vozil.

Prodaja električnih vozil se je na Kitajskem, največjem avtomobilskem trgu na svetu, v zadnjih letih močno povečala. To evropska avtomobilska podjetja, ki so bila tradicionalno specializirana za izdelavo bencinskih in dizelskih vozil, sili v prilagoditve proizvodnje. Pri Volkswagnu se poskušajo upadu prodaje avtomobilov na Kitajskem zoperstaviti z uporabo znanja tamkajšnjih strokovnjakov. V skladu s tem napore vlagajo tudi v uskladitve in optimizacijo proizvodne mreže.

1,31 MILIJONA vozil je skupina VW prodala na Kitajskem v prvem polletju.

Po podatkih Volkswagna so se dobave njegovih vozil na Kitajsko v prvi polovici letošnjega leta v medletni primerjavi zmanjšale za 2,3 odstotka, še vedno pa je prodal 1,31 milijona vozil. Analitiki so vseeno optimisti, saj je koncern v drugem četrtletju dosegel rahlo rast prodaje, in sicer za 2,8 odstotka. Lani so v prvem polletju poročali o 7,4-odstotnem medletnem upadu v primerjavi z letom prej.

Na splošno pa je skupina Volkswagen v prvem polletju predvsem zaradi rasti povpraševanja po električnih avtomobilih na evropskem trgu povečala prodajo: po vsem svetu je prodala 4,4 milijona vozil, kar je 1,3 odstotka več kot pred letom dni.