Vsi delajo dobre televizorje, le eden ima ambilight

Ponudba televizorjev je pestra kot že dolgo ne, tako da vsakdo lahko najde primernega zase. V Sloveniji po tržnem deležu (tako po prihodkih kot po prodaji posameznih kosov) še vedno oziroma že tradicionalno vodi Philips. In zakaj je tako?

Če lahko povzamem slovenske philipsovce: vsi delajo dobre televizorje, Philips pa ima ambilight. Saj veste, to so tiste ledice, ki mečejo svetlobo na steno za televizorjem, zaradi česar jih je manj utrujajoče gledati v temnem prostoru, poveča pa se tudi občutek slike, saj tehnologija ambilight poskrbi, da se barva svetlobe spreminja glede na sliko na zaslonu.

Serija oled 8 si je prislužila nagrado združenja EISA za najboljši nakup med oled televizorji.

Klasični nezapleteni daljinec

Oled zaslon

Philips je eden tistih proizvajalcev, ki svoje premijske televizorje že dolga leta opremljajo z oled zasloni, se pravi s paneli iz organskih diod, pri katerih vsaka dioda predstavlja svoj vir svetlobe. Oled zasloni so že od nekdaj dražji od običajnih iz tekočih kristalov, a ponujajo opazno boljšo sliko. Tako je tudi pri Philipsovem modelu 65OLED818, ki predstavlja nekakšno sredino ponudbe s paneli iz organskih diod. Ker gre za dražji televizor, je seveda opremljen z zmogljivim procesorjem P5, ki pri procesiranju slike uporablja tudi umetno inteligenco.

Odlična slika

Philipsova serija OLED818 uporablja LG-jeve panele, dotični model pa je sposoben 900 oziroma 1000 nitov svetilnosti. Dizajn je sodobno minimalističen, televizor pa stoji na vrtljivem stojalu. OLED818 proizvede resnično žive in lepe barve, tisto pravo črnino, ki so jo sposobni prikazati le oled televizorji, in odlične kontraste. Televizor, na katerem teče operacijski sistem google TV, ponuja tudi morje finih nastavitev slike (in zvoka), ki lahko še izboljšajo že tako odlično prednastavljeno sliko. Še posebno fino se je poigrati z nastavljanjem gladkosti gibanja, ki res poskrbi za predvajanje slike brez trzanja. Ambilight 3 pa popestri gledanje televizije.

Tudi zvok je boljši kot pri cenejših sprejemnikih, a najbolje je tako dober televizor opremiti vsaj z zvočno letvijo (soundbarom) ali kar s kompletom kakovostnih prostorskih zvočnikov in dobrim AV-sprejemnikom. Nič čudnega torej, da si je Philipsova serija oled 8 prislužila nagrado združenja EISA za najboljši nakup med oled televizorji, saj za ne pretirano vsoto ponuja vrhunsko sliko.

Serija OLED818 je na voljo v štirih velikostih (42, 55, 65 in 77 palcev), televizor pa je primeren tudi za gamerje, saj poleg krasne slike v ultravisoki ločljivosti 4K s 120-herčnim osveževanjem slike ponuja tudi nizko zakasnitev vhodnega signala in sinhronizacijo slike z grafično kartico računalnika ali konzole. Aja, še cena: za model s 65-palčnim oziroma 165-centimetrskim zaslonom je treba odšteti okoli 1800 evrov. Ni malo, a gre za odličen oled televizor, ki nas bo razvajal s krasno sliko.