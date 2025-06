Vse več ljudi na vrtu zakopava tangice, presenetilo vas bo, zakaj

Vrtnarji za lepše cvetje in boljši pridelek zemlji najpogosteje dodajajo gnojila. Na domačih vrtovih uporabljajo tudi gospodinjske ostanke, kot so kavna usedlina, jajčne lupine ali bananini olupki.

Vse z namenom obogatiti zemljo s hranili, ki rastlinam pomagajo pri rasti.

A preden karkoli dodate, je pomembno vedeti, kaj vašim tlom pravzaprav manjka. In zanimiv način, kako to ugotoviti, vključuje bombažno spodnje perilo.

To neobičajno metodo priporoča Pennsylvania Soil Health Coalition, ameriška iniciativa, ki združuje organizacije, ki se zavzemajo za zdravje tal. Svetujejo, da na vrt zakopljete kos iz stoodstotnega bombaža in tako preverite aktivnost mikroorganizmov v tleh.

Čeprav se sliši nenavadno, gre za globalni trik, ki se je razširil po vsem svetu, tudi po Evropi.

Kako to storiti?

Izberite bombažno spodnje perilo (lahko novo ali rabljeno).

Izkopljite luknjo globine 10–15 centimetrov in ga zakopljite.

Mesto označite z zastavico ali palico.

Zabeležite datum in se po dveh mesecih vrnite.

Previdno izkopljite in preverite stanje perila.

Zakaj je koristno?

V zdravih tleh živi na milijarde mikroorganizmov, ki razgrajujejo organsko snov. Bombaž jim služi kot hrana, saj vsebuje ogljik.

Če perilo v tleh skoraj popolnoma razpade, so tla bogata z mikroorganizmi in zdrava. Če perilo ostane skoraj nedotaknjeno, v tleh primanjkuje življenja in jih je treba izboljšati.

Spodnje perilo tako lahko postane preprost pripomoček za preverjanje zdravja tal brez posebnih analiz. Treba je samo malo potrpljenja in videli boste, kako zdrava je prst, v kateri rastejo vaši posevki.