Vse to lahko naredimo iz regratovih cvetov

Sezona nabiranja regrata še ni v zatonu, ljubitelji okusne in krepke solate še vztrajajo pri nabiranju te imenitne in zdrave zeli. A pred kuharji so zdaj že novi izzivi, regrat je namreč bogato zacvetel, največji navdušenci nad divje rastočo užitno hrano pa imajo brž pripravljenih nekaj zanimivih receptov za uporabo sončno rumenih cvetov.

Najpogosteje cvetove uporabimo za pripravo sirupa ali medu, ki sta izjemno cenjena v ljudskem zdravilstvu. Poglejmo najprej sirup, za katerega je osnovni recept sila preprost.

Regratov sirup

Potrebujemo za dobrih deset pesti regratovih cvetov, ki jih temeljito očistimo in stresemo v lonec. Prelijemo z litrom vode in zavremo. Na majhnem ognju kuhamo 15–20 minut in precedimo, najbolje skozi gazo ali čisto kuhinjsko krpo. Tekočini dodamo od 700 do 800 g sladkorja in limonov sok ter kuhamo, dokler se sladkor povsem ne raztopi in nekoliko zgosti. Sirupu lahko še izboljšamo okus z različnimi dodatki, skupaj s cvetovi denimo kuhamo narezano korenino ingverja. Sirup potem nalijemo v sterilne stekleničke in dobro zapremo.

Regratov med

Če regratov sirup kuhamo še naprej, dokler se dodobra ne zgosti, nastane t. i. med, ki ga prav tako spravimo v stekleničke. Sicer pa lahko med pripravimo tudi brez kuhanja. Potrebujemo očiščene regratove cvetove in sladkor v razmerju 1:1, lahko pa je sladkorja tudi malo manj. Sestavine nalagamo v plasteh v steklen kozarec, in sicer najprej cvetovi, potem sladkor, končamo s sladkorjem. Zapremo in postavimo na sonce, na primer na kuhinjsko polico. Pustimo stati več dni, vmes večkrat pretresemo. Ko se sladkor raztopi, vsebino pretlačimo najprej skozi sito in potem še enkrat skozi gazo.

Za sirup in med odstranimo vse zelene dele, sicer bodo pripravki grenili. Nekaj med obema opisanima receptoma je priprava marmelade ali želeja.

Slane in sladke jedi

Sicer pa cvetove dodajamo tudi drugim jedem, zmešamo jih v krompirjeve, žitne ali zelenjavne polpete, tudi v različne kolače. Osmukane lističe dodamo v maso za biskvit in pripravimo pecivo z zanimivim vzorcem. Prav tako jih lahko dodajamo v maso za palačinke, cele cvetove pa ocvremo in ponudimo kot prigrizek. Cvremo jih lahko v testu za palačinke ali jih paniramo v moki, jajcih in drobtinah. In ne nazadnje, cvetovi oziroma cvetni lističi regrata so jedem tudi v okras. Ker hitro ovenijo, jih dodamo čisto na koncu, tik preden jed postrežemo.