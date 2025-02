Učiteljica nemščine, državljanske in domovinske kulture ter etike in filozofije za otroke poudarja, da je treba v šolah pred vsemi mogočimi reformami najprej poskrbeti za odnose. In končno prisluhniti otrokom. Začenja se izbor za učiteljico/učitelja leta 2025. Kakšno je bilo vaše zadnje leto? Polno novih dogodkov, poznanstev, spoznanj. Zanimivo, izpolnjujoče, veliko nekih novih vidikov sem slišala, drugih pogledov na svet. Dejansko sem dobila možnost, priložnost izraziti svoje mnen­je, česar do zdaj nisem imela. Že nekaj let poslušamo, da so eden največjih problemov v šolstvu starši. Kaj vi...