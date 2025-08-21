Vrnite iskro v odnos

Ko v razmerju zavlada rutina, začne strast počasi bledeti. Seznam težav je neskončen, od libida, stresa in pomanjkanja časa do utrujenosti in obveznosti. A vse to so le simptomi, pravi vzrok pa je izguba pozornosti. Če je bila strast nekoč živa, je še vedno mogoče obuditi bližino, treba je le znova usmeriti pozornost drug na drugega.

Osredotočenost

Težave v spolnosti in odnosu opozarjajo na nekaj globljega. Bistvo je, da partnerja znova usmerita pozornost drug na drugega in poiščeta ključ do spremembe.

Na začetek

Če sta nekoč znala uživati drug z drugim, je strast zagotovo mogoče oživiti. Težave naj bodo kot opomnik, ne pa ovira.

Da ne uveni

Zveza ni nekaj, kar se vzdržuje samo od sebe. Potrebuje pozornost, dotik, prostor in nego. Brez tega uveni, v nasprotnem primeru pa raste in cveti.