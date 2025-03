Volvovi devetdesetki: veliki suv na elektriko ali kot hibrid

Volvo je svojega velikega električnega športnega terenca EX 90 prvič razkril že jeseni 2022, zdaj pa je vendarle pripeljal tudi na slovenske ceste. In z njim tudi prenovljeni klasični XC 90.

Nekaj podobnosti med njima je vendarle opaziti, a ne prav dosti. Povsem električni EX 90 ima zaprto masko, prepoznate ga tudi po »izboklini« na sprednjem delu strehe, v kateri se skriva lidar, laserski merilnik razdalje, ki menda vidi do 250 metrov pred avtomobilom in Volvove asistenčne varnostne sisteme postavlja na veliko višjo raven.

Notranjost novega električnega zastavonoše je svetla in minimalistična.

EX 90 je dolg 504 cm, v kabini so tri sedežne vrste za sedem potnikov. Ima štirikolesni pogon z dvema električnima motorjema. Baterija ima zmogljivost 107 kWh, kar naj bi po podatkih proizvajalca zadostovalo za približno 600 kilometrov dosega. Njegova cena se začne pri nič manj kot 97 tisoč evrih; zastopnik pričakuje, da bo zanj pri nas našel kakih pet kupcev.

Klasika ostaja v ponudbi

Sprva se je omenjalo, da bo EX 90 povsem zamenjal dosedanjega XC 90, a je ta ostal v ponudbi in je prenovljen. Izstopa z novo agresivnejšo masko in nekoliko drugačnimi zadnjimi lučmi, pravijo, da je izboljšano tudi podvozje. S 495 cm je malce krajši, tako kot doslej ima tri sedežne vrste. Prav tako je tu štirikolesni pogon, v pogonskem smislu pa je lahko XC 90 blagi bencinski hibrid ali priključni bencinsko-električni hibrid, ki naj bi bil samo na elektriko sposoben prepeljati okoli 60 kilometrov. Cena za prvega se začne pri 66 tisoč evrih, za drugega pri 80 tisočakih. Prenovljeni XC 90 naj bi imel pri nas nekaj več kupcev kot EX 90, recimo nekaj deset. Imajo še tudi nekaj primerkov modela pred prenovo – z dizelskim motorjem.

XC 90 bo na voljo kot blagi ali priključni hibrid.

Ob tem omenimo, da je Volvo prav te dni razkril podobo svojega naslednjega električnega avtomobila, to je ES 90, nova velika (kombi)limuzina, ki naj bi se ponašala z dobro aerodinamiko in velikim dosegom – v izvedbi z večjo baterijo do 700 kilometrov. Poudarjajo tudi možnost zelo hitrega polnjenja, saj ima avtomobil 800-voltno električno arhitekturo.