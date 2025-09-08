Volkswagen predstavil naročniško storitev, s katero lahko kupci odklenejo večjo moč motorja

Vsi smo na nekaj naročeni, pa naj gre za dnevni časopis ali pa katero izmed številnih video ali glasbenih pretočnih storitev. In seveda ni čudno, da tudi proizvajalci avtomobilov poskušajo pristaviti svoj lonček h globalni naročniški ekonomiji, ki naj bi bila po napovedih družbe za tržne raziskave Juniper Research do leta 2028 vredna že bilijon oziroma tisoč milijard dolarjev (v evrih bi bilo to po sedanjem tečaju 858 milijard).

Ponudba trenutno velja v Britaniji in Nemčiji za različico ID.3 pro od letnika 2025 naprej.

Nemški avtomobilski gigant Volkswagen je (v Veliki Britaniji in Nemčiji) predstavil novo naročniško storitev, s katero lahko kupci izbranih električnih modelov ID.3 odklenejo večjo moč motorja, poročajo nemški avtomobilski mediji. Kupci bodo za 18,90 evra na mesec, 189 evrov na leto ali pa z enkratnim plačilom 629 evrov (za vedno, tudi ob poznejši prodaji) odklenili »opcijski paket za nadgradnjo moči«. Ponudba trenutno velja za različico ID.3 pro od letnika 2025 naprej, pri čemer se moč vozila s serijskih 204 konjičev poveča na 231 KM, navor pa zraste z 265 na 310 Nm, kar pomeni, da kupec po moči dejansko dobi različico ID.3 pro S. Pri Volkswagnu zatrjujejo, da se doseg avtomobila ne bo zmanjšal; ta po tovarniških podatkih pri bateriji s kapaciteto 58 kWh znaša največ 434 kilometrov.

S takšnimi nadgradnjami želi VW omogočiti bolj športno vozno izkušnjo, ne da bi morali kupci plačati višjo začetno ceno. Pri Volkswagnu poudarjajo, da gre predvsem za širjenje možnosti izbire, saj naročnina omogoča uporabnikom, da se za bolj zmogljivo vožnjo odločijo kadar koli, ne pa že ob nakupu vozila. Dejansko je naročnino mogoče skleniti šele po nakupu. Pri Volkswagnu dodajajo, da ideja ni povsem nova. »Že v preteklosti so bili številni bencinski in dizelski motorji enake prostornine na voljo z različno močjo. Razlika je bila le v tem, da si je moral kupec višjo zmogljivost zagotoviti že ob nakupu, medtem ko danes lahko to stori kasneje, ko si to zaželi.« Ponujajo tudi druge naročniške pakete.

231 KM dobi ID.3 pro z naročniškim paketom.

Mešana mnenja

Ideja naročniških dodatkov v avtomobilih pri kupcih sproža mešane občutke. Nekateri so nezadovoljni, ker morajo plačevati za funkcije, ki so v vozilu fizično že prisotne, drugim pa se zdi fino, da se lahko naknadno odločijo za nadgradnjo. Podobne naročniške modele so v preteklosti predstavili drugi proizvajalci. BMW ponuja naročnino v višini 15 evrov na mesec za ogrevane sedeže in volan, Mercedes je leta 2022 v ZDA omogočil naročniško nadgradnjo, ki je za 60 evrov na mesec povečala moč modela EQE 350 z 288 na 348 konjskih moči, modelu EQS 450 pa je dodala 80 konjičev. Tesla v ZDA za 99 zelencev (85 evrov) na mesec oziroma 8000 dolarjev (6865 evrov) za vedno ponuja popolno samodejno vožnjo.

A raziskava S&P Global kaže, da navdušenje nad takšnimi rešitvami med kupci upada. Leta 2024 je bilo 86 odstotkov vprašanih pripravljenih plačati za t. i. povezane storitve v avtomobilih, leta 2025 pa je ta delež padel na 68 odstotkov. Kot razlog pogosto navajajo ceno in dejstvo, da so tudi osnovne funkcije razdeljene v plačljive pakete. Morda pa se bo tovrstni legalni tuning prijel.