Vlasta Juršak: »Ta številka je močan signal vladi.«

Organizatorji menijo, da so dosegli glavna cilja, in sicer večje zavedanje nevarnosti čezmerne rabe digitalnih in zaslonskih tehnologij pri otrocih in mladih ter zakonske spremembe, s katerimi se omeji uporaba zasebnih telefonov in drugih elektronskih naprav v vzgojno-izobraževalnih ustanovah. Pristojno ministrstvo je namreč pripravilo predlog novele zakona o osnovni šoli, v katerem se med drugim predvidena omejitev uporabe elektronskih naprav izključno na pedagoške aktivnosti. »Zakonske spremembe same po sebi še ne pomenijo razsodnejše uporabe zaslonskih naprav med otroki in mladimi, ampak...