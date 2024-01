Vlaga v stanovanju: Tudi to je lahko razlog za njen nastanek

Med najpogostejšimi težavami, s katerimi se bralci obračajo na naše uredništvo, so posledice, ki jih na stavbah in v bivalnih prostorih naredi vlaga. Ker so razlogi zanjo v stavbah različni, se razlikujejo tudi načini za njihovo odpravo, čeprav so njihove posledice marsikdaj enake. Namen članka je olajšati razumevanje vseh vidikov vlage v bivališču, skupaj z ukrepi za odpravljanje težav, ki nastanejo zaradi preveč ali premalo vlage.

Svetuje energetski svetovalec Bojan Žnidaršič.