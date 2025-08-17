Virtualno dirkanje: pogledali smo nekaj najbolj priljubljenih dirkaških videoiger

Slovenci imamo radi avtomobile, pri čemer pogosto sanjamo o zmogljivejših jeklenih konjičkih, čeprav vemo, da ne bomo mogli resnično preizkusiti njihovih in svojih sposobnosti.

Na cesti je treba spoštovati predpise, pravega dirkališča pa pri nas ni. Marsikdo zato svoje dirkaške ambicije raje preizkusi v kakšni dirkaški simulaciji, ki zna pričarati občutek hitrosti, omogoča pa tudi igranje z nastavitvami in šminkanje avtomobilov.

Pa jih omenimo le nekaj: Forza Horizon 5, Need for Speed Heat, The Crew Motorfest, Need For Speed Unbound, Forza Motorsport in Gran Turismo 7. Vsaka od njih ima svoje lastnosti, od realističnih fizikalnih modelov do arkadnega sloga igranja. Na voljo so tako za osebne računalnike kot za Microsoftovo in Sonyjevo konzolo xbox in playstation, razen Gran Turisma 7, ki ostaja playstationova ekskluziva, in Forze Motorsport, ki jo Microsoft ponuja le za računalnike in svoje konzole.

Odprti svet in dirkališča

Forza Horizon 5 je dirkaška igra z odprtim svetom, ki jo je izdal Xbox Game Studios. Postavljena je v izmišljeno mehiško pokrajino in ponuja obsežno okolje z aktivnim vulkanom, gostimi džunglami, plažami, starodavnimi majevskimi templji in mesti, kot je Guanajuato. Igra vključuje več kot 800 licenciranih vozil in ponuja dinamične vremenske sisteme z lokaliziranimi pojavi, kot so peščeni viharji in tropske nevihte.

Forza Horizon 5 FOTO: Xbox Game Studios

Forza Motorsport se po drugi strani osredotoča na dirkališča in ponuja realističen fizikalni model dirkanja in več kot 500 vozil. Za razliko od različice z odprtim svetom Horizon ta naslov omogoča dirkanje na krožnih stezah v 20 okoljih z različnimi konfiguracijami prog. Microsoft igro predstavlja kot tehnični vrhunec z odsevi, izračunanimi s sledenjem žarkov, in ultra visoko ločljivostjo 4K pri 60 sličicah na sekundo.

Forza Motorsport FOTO: Forza.net

Od realističnih fizikalnih modelov do arkadnega sloga igranja.

Legendarna franšiza

Need for Speed Heat je kot 24. del serije ob 25-letnici franšize, nad katero bdi veliki založnik Electronic Arts, spet postavil priljubljeno serijo med najbolje prodajane dirkaške igre. Igra je postavljena v Palm City, izmišljeno različico Miamija, in igralcu ponuja dvojno dirkaško izkušnjo: legalne dnevne preizkušnje in nelegalne nočne ulične dirke. V igri je 127 avtomobilov 33 proizvajalcev, med katerimi izstopa vrnitev znamke Ferrari. Ena glavnih odlik igre je tuning, pri čemer lahko igralec »sfrizira« tako tehnične zmogljivosti vozila kot njegov videz. Sistem »heat level« pa nočne dirke naredi še bolj napete, saj se težavnost policijskega zasledovanja povečuje glede na to, kako razvpit je igralec.

Need for Speed Unbound FOTO: EA

Need For Speed Unbound pa je najnovejši del franšize in se ponaša z edinstvenim vizualnim slogom, ki združuje fotorealistične avtomobile in grafitarsko ulično umetnost. Igra je postavljena v izmišljeno mesto Lakeshore, ki temelji na Chicagu, kjer se igralci udeležujejo uličnih dirk in se izogibajo policiji. Igra ohranja dnevno-nočni cikel iz igre Heat, a se osredotoča na strukturo štiritedenske turnirske sezone, ki vodi do velikega finala. Modificiranje avtomobilov je tudi tukaj ključna lastnost igre.

Večvozilni pristop

The Crew Motorfest je Ubisoftovo nadaljevanje igre The Crew 2 in predstavlja tretjo igro v seriji. Postavljena je na zgoščeno različico havajskega otoka O'ahu in se vrti okoli festivala avtomobilske kulture. Igralci raziskujejo raznoliko havajsko pokrajino, od mestnih ulic Honoluluja do vulkanskega terena.

The Crew Motorfest FOTO: Ubisoft

Igra ponuja tudi tematske kampanje, ki predstavljajo različne avtomobilske subkulture in dirkaške sloge. Z več kot 700 vozili, vključno z avtomobili, motorji, letali in čolni, The Crew Motorfest ohranja večvozilni pristop serije, vozilom pa lahko spreminjamo tako zmogljivosti kot videz.

Dirkaški simulator

Gran Turismo 7 je Sonyjev paradni dirkaški simulator, ki ponuja natančno fiziko vozil in podrobne modele avtomobilov – in teh je več kot 400. Igra ima strukturiran sistem napredovanja, ki igralce popelje skozi zgodovino avtomobilizma. Kljub tehnični dodelanosti pa je Gran Turismo 7 deležen kritik zaradi bolj omejujočega sistema napredovanja v primerjavi s svobodo odprtega sveta v Forzi Horizon.

Gran Turismo 7 FOTO: Sony

Igra zahteva tudi stalno spletno povezavo za večino načinov igranja, kar zna biti problem, če konzolo vzamemo s seboj na počitnice. Med resnimi gamerji je sporen tudi model mikrotransakcij, saj visoke cene virtualnih avtomobilov silijo igralce k zapravljanju pravega denarja za dostop do prestižnih vozil.