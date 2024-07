Vili Resnik: Stara je že dvaindvajset let

Vili Resnik je ob uvrstitvi Slovenije na svetovno nogometno prvenstvo leta 2002 posnel uspešnico Na fuzbal me pust. Čeprav ve, da ljudi najbolj prevzamejo resnične zgodbe in iskrenost, si tedaj ni mogel misliti, da bo vesela in melodična pesem, v kateri se prepozna marsikateri za nogomet navdušeni mož, glasno odmevala tudi med navijači letošnjega evropskega nogometnega prvenstva.