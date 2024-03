Velikonočna šunka: na vse to morate biti pozorni pri nakupu

Nekaj dni pred veliko nočjo je zadnji čas, da opravimo nakup ene od ključnih jedi, ki bodo krasile praznično mizo in razvajale zahtevne jedce. Govorimo o šunki, nepogrešljivem mesnem dodatku velikonočne pojedine. Ker se je v pestri trgovski ponudbi težko znajti, smo poklicali mesarja Mirana Ivanetiča iz Črnomlja.

Cena, etiketa

Priporočil nam je, na kaj naj bomo pozorni pri nakupu. Pod etiketo domače se namreč lahko skriva marsikaj, zato je Ivanetič brez oklevanja poudaril: »Najprej poglejmo ceno. Če je ta manj kot 10 evrov za kilogram, je gotovo, da šunka ni domača in pripravljena na naravni način, zato tak nakup odsvetujem. Potem skrbno preberimo deklaracijo in preverimo, ali vsebuje umetne dodatke. Vsekakor priporočam tako, pripravljeno z naravnimi začimbami in dimljeno po hladnem postopku, to je pri temperaturi od 20 do 25 stopinj. Tako šunko je seveda treba skuhati, saj gre za surovo meso, ki je bilo samo v razsolu oziroma paci in hladnem dimu.« Šunko kuhamo vsaj uro in pol, preden jo razrežemo, jo pustimo nekaj časa v vodi.

Seveda se bo marsikdo upravičeno pridušal, da si jo po ceni 12 ali celo 15 in več evrov za kilogram težko privošči, a sogovornik ima tudi na to pripravljen odgovor. Kilogram domače šunke namreč ni enak kilogramu industrijske, ki je polna vode in zato težja. Domača se v postopku dimljenja izsuši, tako da iz kilograma svežega mesa dobimo 80-dekagramsko ali celo malo manj težko šunko, medtem ko v industrijskem postopku v meso vbrizgajo vodo, pomešano z dodatki, ki jo vežejo nase kakor puding, in tako nastane trdna snov. Taka šunka pa bo na koncu tehtala več kot začetni kos mesa.

Ivanetič zagotavlja, da bo imel povprečen jedec dovolj kos ali dva domače šunke, medtem ko lahko industrijsko pripravljene pojemo tudi pol kilograma, pa ne bomo siti. »Zato pravim, da pri šunki velja pravilo manj je več,« se nasmeje sogovornik, prepričan, da se nakup kakovostne šunke splača tudi po tej plati.

Kako shranimo šunko

In če se uštejemo in bo šunke preveč? Kuhano brez skrbi vsaj teden dni hranimo v hladilniku in jo režemo sproti. Prav tako je obstojna sveža, če jo vakuumiramo, bo na hladnem ohranila svežino več mesecev. Če imamo ustrezne razmere, pa jo lahko tudi sušimo. Obesimo jo v zračen in hladen prostor, idealna temperatura je od 12 do 13 stopinj, proti koncu sušenja je lahko tudi 15. V mesecu ali dveh, odvisno od velikosti šunke, bomo uživali v domačem pršutu.

