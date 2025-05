Kitajski avtomobili so povsod okoli nas oziroma, bolje rečeno, so povsod vsaj glede na količino našega poročanja o tem daljnovzhodnem tekmecu. Prodaja pač (še) ni tako zelo velika, močnejša pa je predvsem na treh trgih, to so Velika Britanija, Španija in Italija. Kot ugotavlja analitična družba Schmidt Automotive, so kitajski avtomobilski proizvajalci v letošnjem prvem četrtletju dobri dve tretjini prodaje ustvarili v treh evropskih državah: 31 odstotkov avtomobilov so prodali v Britaniji, 20 v Italiji in 17 odstotkov v Španiji. Ta vzorec je bil očiten že lani, zdaj se je še nekoliko okrepil....