Slovensko vegansko društvo pripravlja v nedeljo, 20. julija, ob 17. uri Vegan Hangouts oziroma veganski piknik v Tivoliju, ki bo potekal na jasi pod otroškim igriščem. »To je eden od veganskih piknikov, ki jih v topli polovici leta organiziramo v sklopu projekta Vegan Hangouts ob različnih priložnostih.

Dobrodošli vsi večletni kot čisto sveži vegani ter seveda vsi tisti, ki vam veganstvo ne da miru in bi želeli izvedeti kaj več ali pa zgolj spoznati peščico super oseb v živo,« so sporočili organizatorji iz Slovenskega veganskega društva.

Vsak prinese nekaj dobrega za pod zob.

Piknik bo potekal po principu, da vsak prinese nekaj dobrega za pod zob. »Pripravi se na vprašanja glede priprave in recepta,« dodajajo organizatorji. »Lahko se v dogodku že vnaprej pohvališ s kakšno fotografijo, ki ji lahko po želji pripišeš tudi recept. Na pikniku bodo na voljo informativni letaki, mesto za prijavo na Veganski izziv in mize za veganske dobrote.«

Vegani spodbujajo t. i. zero waste pobudo: »Prinesi svoj krožniček in pribor, da ne proizvedemo preveč odpadkov. Seveda ne pozabi tudi svoje steklenice z vodo. Ker bo piknik potekal znotraj zavarovanih območij Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib ter naravnega spomenika Tivoli, je še toliko bolj treba paziti na to, da za seboj ne puščamo smeti.«