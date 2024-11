Večna dilema: parket ali laminat?

Parket in laminat sta med najpogostejšimi talnimi oblogami bivalnih prostorov. Večna dilema, ki se pojavi, je pravilna izbira. Tako parket kot laminat imata svoje prednosti in slabosti. Včasih je tudi meja med željami za material, ki bi ga radi imeli na tleh v stanovanju, in stanjem v denarnici, težko prehodna.

ŽELIM IZVEDETI VEČ

Naročnik oglasne vsebine je Kemoplast