Včasih se zaljubimo v prijatelja; mu izpovemo čustva?

Imeti dobrega prijatelja je eden najlepših občutkov na svetu. Nihče vas ne razume in ne sprejema tako kot on, zato se meja med ljubeznijo in prijateljstvom pogosto zabriše. Kaj storiti, ko se začnete zavedati, da se zaljubljate v prijatelja?

Čustva

Svojih čustev se ne sramujte in jih ne zanikajte. Čustva bi si morali iskreno priznati, odločitev, ali jih boste priznali tudi na glas, pa lahko sprejmete tudi pozneje. Pomembno je, da se jih zavedate, soočenje pa se lahko zgodi ali pa ne, odvisno od tega, kaj postavljate na kocko.

Privlačnost

Pogosto se zgodi, da ne zamešamo zgolj ljubezni in prijateljstva, ampak tudi ljubezen in spolno privlačnost, zato si je treba odgovoriti na določena vprašanja: ste res zaljubljeni ali si želite prijateljstvo le malce začiniti s seksom, vam je morda le dolgčas v odnosu s partnerjem in prijatelja vidite kot rešitev, ste nemirni, ker zase ne najdete pravega partnerja in menite, da ga imate v prijatelju ...

Opazovanje

Pri odločitvi, ali prijatelju priznati zaljubljenost, vam lahko pomaga tudi opazovanje. So znaki, ki ljudi izdajajo, da so zaljubljeni, in jih zagotovo prepoznate tudi pri drugih, ne samo pri sebi. Bežni dotiki, povečano število klicev ali sporočil, več druženja, žgečkljive ali zelo prijazne opazke in pripombe, spogledovanje in drugo so znaki, da tudi prijatelj verjetno čuti do vas nekaj več.

Tveganje

Če do prijatelja gojite ljubezenska čustva, to še ne pomeni, da on čuti enako. Če se boste odločili in čustva izpovedali, tvegate zavrnitev, v najslabšem primeru tudi konec prijateljstva, česar si zagotovo ne želite. A nekaj velja – bili ste iskreni, tudi če drugi vaše resnice ne morejo sprejeti ali razumeti.