Kaj o zvezi razkriva vajina najljubša spolna poza

Pari, ki pogosto izberejo položaj kavbojke, so nagnjeni k eksperimentiranju, medtem ko je tistim, ki uživajo v položaju žlice, najpomembnejša intimnost. Kaj o odnosu povedo še druge spolne poze, razkriva 24sata.hr.

Misijonarski položaj

Dinamika v spalnici veliko pove o sami zvezi. Pari, ki imajo radi misijonarski položaj, so pogosto že dolgo skupaj in so tesno povezani.

Njihov zakon je stabilen, a tudi precej rutinski, kar pa jim ne predstavlja težave, v takšni zvezi se namreč počutijo varno in sprejeto.

»Ljubezen, ki jo partnerja čutita drug do drugega, se je z leti poglobila, vendar jima malce raznolikosti v spalnici ne bi škodilo,« pravi ameriška strokovnjakinja za zveze in spolnost Nikki Ransom-Alfred.

FOTO: Gettyimages

Ona zgoraj

Pari, pri katerih prevladuje položaj, v katerem je zgoraj ženska, se znajo zabavati. So samozavestni, radi eksperimentirajo in raziskujejo svojo spolnost. Ne omejujejo se in znajo poskrbeti za svoj užitek.

»Njihova zveza temelji na kompromisu in zaupanju, oba partnerja si v enaki meri prizadeva za reševanje težav,« pravi ustanoviteljica portala za iskanje sorodne duše My Secret Luxury, Stacy Rybchin.

FOTO: Gettyimages

Po pasje

Pari, ki uživajo v tako imenovani pozi po pasje, imajo zabavno razmerje, polno pustolovskih trenutkov. So iskreni in odprti tako v spolnosti kot tudi na drugih področjih življenja.

Glede svoje spolnosti so zelo samozavestni, nobeden od partnerjev se ne sramuje svojega telesa, zato lahko oba brez zadržkov uživata v spalnici. Tudi vroče igrice jima niso tuje: z njimi rada popestrita spolni odnos.

Žlička

Položaj, v katerem partnerja ležita na boku in je moški za žensko, omogoča posebno stopnjo intimnosti. Pari, ki uživajo v položaju žlice, so skrbni in predani.

Najbolj od vsega hrepenijo po stalnem fizičnem in čustvenem stiku. Med seboj se odlično razumejo, predvsem na čustveni ravni.

FOTO: Gettyimages

Lokacije, lokacije

Pod prho, v avtu ali na kuhinjski mizi, takšni pari partnerji vsak prosti trenutek izkoristijo za seks. Njihova zveza je dinamična, strastna in predvsem spontana.

Strast je tako močna, da si partnerja včasih preprosto ne moreta pomagati in se ves čas dotikata eden drugega.