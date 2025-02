Prvenec v Londonu živeče avtorice je praktičen stilski vodnik. Vendar slogan »kako nositi kar koli«, tako glavna urednica založbe Vida Valentina Smej Novak, ne pomeni zbirke modnih »zapovedi« in »prepovedi«, ampak gre bolj za vlivanje poguma pri iskanju lastnega sloga. Za vse, ki so kdaj pri izbiri oblačil v dilemi. Ali je vodnik Kako nositi kar koli bolj zabaven ali bolj praktičen vodnik z nasveti o oblačenju? Avtorica Kay Barron ima za sabo kar dolgo pot v uredništ­vih različnih revij, od Vogua, Financial Timesa, Grazie, Harper's Bazaarja ..., po drugi strani kot modna direktorica velike ...