V zvezi nikar ne pozabite nase

V odnosu včasih zanemarjamo sebe in svoje občutke, prednje postavljamo druge obveznosti in jih tako potiskamo v drugi plan, čeprav bi morali o njih odprto spregovoriti.

Želje

Ko ste postali par, ste drug drugemu nenehno pripovedovali o svojih željah, sanjah, ciljih ... Z leti, ko se odnos razvija in prinaša še druge obveznosti, želje lahko zaspijo, kar pa še ne pomeni, da ne obstajajo ali da se morda niso pojavile nove. Vedno je dobro najti trenutek, ko partnerju brez zadrege rečete, kaj si želite, in se o tem pogovarjate. In obrnjeno, vedno je dobro prisluhniti željam drugega.

Denar

Vprašanje, kako si lahko kaj privoščimo, ko smo sami ali skupaj z nekom, se seveda prilagaja položaju, pa vendar. Vedeti moramo, na kakšnih finančnih tleh stojimo skupaj s partnerjem, kakšne so naše skupne in posamezne finančne zmogljivosti, tu preprosto ne sme biti skrivnosti.

Spolnost

Intima in pogovori o njej, pa naj bodo globoki ali nedolžni, so obvezni del partnerskega odnosa, ne samo na začetku, ampak vselej. Vedeti, kaj si želimo, to povedati partnerju in doživeti je vrhunec zaupanja, ki bi ga vsak odnos moral negovati.