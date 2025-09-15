V tem primeru je oporoka neveljavna

Prosila bi vas za pravni nasvet. V naši družini sumimo, da je eden od bratov mamo z zvijačo pripravil do tega, da je oporoko, s katero je razdelila svoje premoženje, napisala občutno v njegovo korist.

Obljubljal ji je 24-urno oskrbo, zlagal se ji je, da je dobil službo, in podobno. Vse to seveda ni res, saj je že dolgo brezposeln in ji nikakor ne bi mogel zagotoviti kakršnekoli oskrbe.

Tudi sicer je znan kot vešč manipulator. Zdaj nas zanima dvoje: kako to uveljavljati na sodišču in ali je oporoka, če dokažemo, da je šlo za zvijačo, sploh še veljavna.

Odgovor: V pravdi boste morali s tožbenim zahtevkom dokazati, da je šlo v konkretnem primeru za zvijačo

Zahvaljujem se za zanimivo vprašanje. Podobnih primerov, kot ste ga opisali, je precej in so pravno rešljivi, je pa treba biti zelo previden glede samega postopanja in paziti tudi na morebitno zastaranje. Zato je priporočljivo pri teh postopkih najeti strokovno pomoč oziroma se dobro podučiti o njih.

Naj uvodoma omenim, da je oporoka neveljavna, če je bil oporočitelj z grožnjo ali silo prisiljen, da jo je napravil, ali če se je odločil, da jo napravi, zaradi zvijače ali zaradi tega, ker je bil v zmoti. Pri tem dodajam, da imajo grožnja, sila ali zvijača za posledico neveljavnost oporoke tudi tedaj, če izvira od tretje osebe.

Boštjan J. Turk FOTO: Marko Cokan

Oporočna razpolaganja so neveljavna tudi tedaj, če je bil oporočitelj v zmoti o dejstvih, ki so ga nagnila k takim razpolaganjem.

Neveljavnost oporoke zaradi napak v obliki lahko uveljavlja po uvedbi dedovanja samo tisti, ki ima pravni interes (denimo bratje in sestre spornega brata), in sicer v enem letu od dneva, ko je izvedel za oporoko, toda najpozneje v desetih letih od razglasitve oporoke, pri čemer enoletni rok ne more začeti teči pred razglasitvijo oporoke.

A kako konkretno ravnati v vašem primeru?

V pravdi boste morali s tožbenim zahtevkom dokazati, da je šlo za zvijačo. Dokazno breme je na vas, drugih dedičih, kar pomeni, da boste morali z različnimi dokaznimi sredstvi dokazati bratovo zvijačo (denimo z izjavami prič glede odnosa med bratom in mamo, z morebitnimi podobnimi bratovimi ravnanji v preteklosti, ki nakazujejo na njegovo zvijačnost in lažnivost tudi v tem primeru, z njegovimi tudi siceršnjimi triki in manipulacijami, s povečano sugestibilnostjo vaše mame in podobno).

Če vam bo uspelo dokazati, da je brat mamo z zvijačo pripravil do tega, da je oblikovala oporoko v njegovo korist, bo razglašen za dedno nevrednega.

Gre za strogo sankcijo. Zakon o dedovanju nam­reč jasno določa, da je dedno nevreden tisti, ki s silo ali grožnjo prisili zapustnika ali ga z zvijačo pripravi do tega, da oblikuje ali prekliče oporoko ali kakšno določilo v njej, ali pa mu prepreči to storiti.