PRAVNI SVETOVALEC

V tem primeru je oporoka neveljavna

Vprašanje bralke se nanaša na veljavnost oporoke.
Fotografija: FOTO: Rawf8 /Gettyimages
Odpri galerijo
FOTO: Rawf8 /Gettyimages

Odgovarja: Mag. Boštjan J. Turk, pravnik
15.09.2025 ob 06:45
Odgovarja: Mag. Boštjan J. Turk, pravnik
15.09.2025 ob 06:45

Poslušajte

Čas branja: 3:31 min.

Prosila bi vas za pravni nasvet. V naši družini sumimo, da je eden od bratov mamo z zvijačo pripravil do tega, da je oporoko, s katero je razdelila svoje premoženje, napisala občutno v njegovo korist.

Obljubljal ji je 24-urno oskrbo, zlagal se ji je, da je dobil službo, in podobno. Vse to seveda ni res, saj je že dolgo brezposeln in ji nikakor ne bi mogel zagotoviti kakršnekoli oskrbe.

Tudi sicer je znan kot vešč manipulator. Zdaj nas zanima dvoje: kako to uveljavljati na sodišču in ali je oporoka, če dokažemo, da je šlo za zvijačo, sploh še veljavna.

Odgovor: V pravdi boste morali s tožbenim zahtevkom dokazati, da je šlo v konkretnem primeru za zvijačo

Zahvaljujem se za zanimivo vprašanje. Podobnih primerov, kot ste ga opisali, je precej in so pravno rešljivi, je pa treba biti zelo previden glede samega postopanja in paziti tudi na morebitno zastaranje. Zato je priporočljivo pri teh postopkih najeti strokovno pomoč oziroma se dobro podučiti o njih.

Naj uvodoma omenim, da je oporoka neveljavna, če je bil oporočitelj z grožnjo ali silo prisiljen, da jo je napravil, ali če se je odločil, da jo napravi, zaradi zvijače ali zaradi tega, ker je bil v zmoti. Pri tem dodajam, da imajo grožnja, sila ali zvijača za posledico neveljavnost oporoke tudi tedaj, če izvira od tretje osebe.

Boštjan J. Turk FOTO: Marko Cokan
Boštjan J. Turk FOTO: Marko Cokan

Oporočna razpolaganja so neveljavna tudi tedaj, če je bil oporočitelj v zmoti o dejstvih, ki so ga nagnila k takim razpolaganjem.

Neveljavnost oporoke zaradi napak v obliki lahko uveljavlja po uvedbi dedovanja samo tisti, ki ima pravni interes (denimo bratje in sestre spornega brata), in sicer v enem letu od dneva, ko je izvedel za oporoko, toda najpozneje v desetih letih od razglasitve oporoke, pri čemer enoletni rok ne more začeti teči pred razglasitvijo oporoke.

A kako konkretno ravnati v vašem primeru?

V pravdi boste morali s tožbenim zahtevkom dokazati, da je šlo za zvijačo. Dokazno breme je na vas, drugih dedičih, kar pomeni, da boste morali z različnimi dokaznimi sredstvi dokazati bratovo zvijačo (denimo z izjavami prič glede odnosa med bratom in mamo, z morebitnimi podobnimi bratovimi ravnanji v preteklosti, ki nakazujejo na njegovo zvijačnost in lažnivost tudi v tem primeru, z njegovimi tudi siceršnjimi triki in manipulacijami, s povečano sugestibilnostjo vaše mame in podobno).

Če vam bo uspelo dokazati, da je brat mamo z zvijačo pripravil do tega, da je oblikovala oporoko v njegovo korist, bo razglašen za dedno nevrednega.

Gre za strogo sankcijo. Zakon o dedovanju nam­reč jasno določa, da je dedno nevreden tisti, ki s silo ali grožnjo prisili zapustnika ali ga z zvijačo pripravi do tega, da oblikuje ali prekliče oporoko ali kakšno določilo v njej, ali pa mu prepreči to storiti.

Izjemna jesenska akcija
samo za bralke in bralce One

Štiri najbolj brane priročnike iz zbirke Pravo za državljanaDružinski dednopravni leksikon, Kako se lotiti sporov pri dedovanju?, Pravo služnosti, kmetijskih zemljišč in javnega dobra in Najemna pogodba – je mogoče naročiti po ceni 59 evrov plus poštni stroški; za komplet vseh štirih knjig. Tisti, ki jih boste naročili do 16. septembra 2025, lahko izkoristite tudi brezplačni pravni nasvet. Naročila sprejema Inštitut za civilno in gospodarsko pravo, tel. 01 6204 316, 051 311 505, 031 759 388, e-pošta: icgp@siol.net, spletna stran: www.icgp.eu.

Preberite še:

 

Svetovalnica: Plačala bom davek za hišo, ki je sploh ne morem uporabljati?!
Kaj predvideva predlog novega zakona za lastnike več nepremičnin in kako bo obdavčeno solastništvo? Pravni nasvet za vse, ki ne morejo prosto razpolagati z dediščino.

Tanja Bohl

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

sodišče oporoka premoženje dediščina

Priporočamo

Luka Dončić ima nov dom: kupil je luksuzno vilo za 25 milijonov dolarjev (VIDEO)
Bivši Janšev minister razložil, kaj imajo skupnega kuža Zlatko, Golobova soproga, škof Rožman in Tito
Premium
Krvava skrivnost Rošpoha: kdo je pred 30 leti ustrelil Aleksandra Pirca?
Premium
Na Norveškem se cene izdelkov spremenijo tudi 100-krat na dan, bo to prišlo tudi k nam?

Predstavitvene informacije

 
Promo

Ali plačevanje premije res pomeni popolno zaščito?

 
Promo

Naložbe, ki bodo v prihodnosti premagale inflacijo

 
Promo

Ko vam banka reče "NE" ...

 

Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

 
Promo

Tek nima starostnih omejitev: prvi maraton pretekel pri 61

 
Promo

Varčevanje v prihodnosti: Katere naložbe bodo donosnejše

 
Promo Photo

Kako učinkovito obvladati bolečine v dimljah

 
Promo

Kako kupiti bitcoin v Sloveniji?

 
Promo

Na odru ljubljanske Opere se začenja nova sezona

 
Promo Photo

Kako preprečiti plesen in vlago v bivalnih prostorih

 
Promo

Več kot avto: Hyundai SUV kot zvesti partner na vaših poteh

 
Promo

Zadovoljni zaposleni, trajnostna praksa in čista oblačila

 
Promo Photo

Nič več dvomov, kaj je sveže in kaj pokvarjeno

 
Promo

Popoln komplet, s katerim boste izkoristili čisto vsak žarek

 
Promo Photo

Črni prah prihodnosti: slovenska inovacija pod stalnim digitalnim ščitom (video)

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Komentarji:

Priporočamo

Luka Dončić ima nov dom: kupil je luksuzno vilo za 25 milijonov dolarjev (VIDEO)
Bivši Janšev minister razložil, kaj imajo skupnega kuža Zlatko, Golobova soproga, škof Rožman in Tito
Premium
Krvava skrivnost Rošpoha: kdo je pred 30 leti ustrelil Aleksandra Pirca?
Premium
Na Norveškem se cene izdelkov spremenijo tudi 100-krat na dan, bo to prišlo tudi k nam?

Izbrano za vas

 
Promo

Tek nima starostnih omejitev: prvi maraton pretekel pri 61

 
Promo

Varčevanje v prihodnosti: Katere naložbe bodo donosnejše

 
Promo Photo

Kako učinkovito obvladati bolečine v dimljah

 
Promo

Kako kupiti bitcoin v Sloveniji?

 
Promo

Na odru ljubljanske Opere se začenja nova sezona

 
Promo Photo

Kako preprečiti plesen in vlago v bivalnih prostorih

 
Promo

Več kot avto: Hyundai SUV kot zvesti partner na vaših poteh

 
Promo

Zadovoljni zaposleni, trajnostna praksa in čista oblačila

 
Promo Photo

Nič več dvomov, kaj je sveže in kaj pokvarjeno

 
Promo

Popoln komplet, s katerim boste izkoristili čisto vsak žarek

 
Promo Photo

Črni prah prihodnosti: slovenska inovacija pod stalnim digitalnim ščitom (video)

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Predstavitvene informacije

 
Promo

Ali plačevanje premije res pomeni popolno zaščito?

 
Promo

Naložbe, ki bodo v prihodnosti premagale inflacijo

 
Promo

Ko vam banka reče "NE" ...

 

Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

 
Promo

Tek nima starostnih omejitev: prvi maraton pretekel pri 61

 
Promo

Varčevanje v prihodnosti: Katere naložbe bodo donosnejše

 
Promo Photo

Kako učinkovito obvladati bolečine v dimljah

 
Promo

Kako kupiti bitcoin v Sloveniji?

 
Promo

Na odru ljubljanske Opere se začenja nova sezona

 
Promo Photo

Kako preprečiti plesen in vlago v bivalnih prostorih

 
Promo

Več kot avto: Hyundai SUV kot zvesti partner na vaših poteh

 
Promo

Zadovoljni zaposleni, trajnostna praksa in čista oblačila

 
Promo Photo

Nič več dvomov, kaj je sveže in kaj pokvarjeno

 
Promo

Popoln komplet, s katerim boste izkoristili čisto vsak žarek

 
Promo Photo

Črni prah prihodnosti: slovenska inovacija pod stalnim digitalnim ščitom (video)

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.